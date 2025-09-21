Megkongatta a vészharangot a szakértő, a legtöbben észre sem veszik ennek a gyakori betegségnek a tüneteit

Michael Krychman doktor, a szülészet és a nőgyógyászat specialistája szerint a cukorbetegség egyes jeleit gyakran figyelmen kívül hagyják, és az emberek nem is kötik össze ezeket a gyakori állapottal.

A cukorbetegség jelei és tünetei

Dr. Krychman szerint több, a cukorbetegséghez köthető jel is van, amelyek a hálószobában válnak szembetűnővé. A tünetek férfiakat és nőket egyaránt érinthetnek, de gyakran más egészségügyi vagy érzelmi problémákhoz társítják őket. A doktor megállapításait a Kaliforniai Egyetem legújabb kutatása is alátámasztja. A tanulmány szerint a cukorbeteg nők gyakran alacsonyabb szexuális elégedettségről számolnak be, és az inzulinkezelés alatt állóknál még nagyobb a komplikációk kockázata - írja a Mirror, ahol ezután felsorolták a tüneteket.

Szárazság: A változó vércukorszint és a hormonális ingadozások befolyásolják a természetes nedvesedést. A megemelkedett vércukorszint kiszáradáshoz is vezethet, ami kényelmetlenné vagy fájdalmassá teheti az intim együttlétet.

Csökkent vérkeringés: A cukorbetegség károsíthatja a keringést, ami csökkent véráramláshoz vezet az intim területeken.

Neuropátia: A cukorbetegség idegkárosodást és az érzékelés csökkenését okozhatja, ami mérsékli az érzékenységet az intim pillanatok során. Dr. Krychman hozzátette: „A cukorbetegség és az idegkárosodás változásokat idézhet elő az általános érzékelésben, csökkentve az örömöt és az elégedettséget.”

A cukorbetegség leggyakoribb tünetei:

állandó szomjúság

gyakori vizelés

kimerültség érzése

hirtelen fogyás

A 2-es típusú cukorbetegség leggyakoribb tünetei:

kimerültség

gyakori vizelés

állandó szomjúság

akaratlan fogyás

Egyéb tünetek lehetnek: