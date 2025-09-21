Megkongatta a vészharangot a szakértő, a legtöbben észre sem veszik ennek a gyakori betegségnek a tüneteit

Egy orvosszakértő figyelmeztetett a betegség kevésbé ismert tüneteire, amelyek gyakran csak a hálószobában válnak feltűnővé.
Michael Krychman doktor, a szülészet és a nőgyógyászat specialistája szerint a cukorbetegség egyes jeleit gyakran figyelmen kívül hagyják, és az emberek nem is kötik össze ezeket a gyakori állapottal.
Dr. Krychman szerint több, a cukorbetegséghez köthető jel is van, amelyek a hálószobában válnak szembetűnővé. A tünetek férfiakat és nőket egyaránt érinthetnek, de gyakran más egészségügyi vagy érzelmi problémákhoz társítják őket. A doktor megállapításait a Kaliforniai Egyetem legújabb kutatása is alátámasztja. A tanulmány szerint a cukorbeteg nők gyakran alacsonyabb szexuális elégedettségről számolnak be, és az inzulinkezelés alatt állóknál még nagyobb a komplikációk kockázata - írja a Mirror, ahol ezután felsorolták a tüneteket.
Szárazság: A változó vércukorszint és a hormonális ingadozások befolyásolják a természetes nedvesedést. A megemelkedett vércukorszint kiszáradáshoz is vezethet, ami kényelmetlenné vagy fájdalmassá teheti az intim együttlétet.
Csökkent vérkeringés: A cukorbetegség károsíthatja a keringést, ami csökkent véráramláshoz vezet az intim területeken.
Neuropátia: A cukorbetegség idegkárosodást és az érzékelés csökkenését okozhatja, ami mérsékli az érzékenységet az intim pillanatok során. Dr. Krychman hozzátette: „A cukorbetegség és az idegkárosodás változásokat idézhet elő az általános érzékelésben, csökkentve az örömöt és az elégedettséget.”
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.