Balázs készíti az ország legmegosztóbb fagyiját? Kell bele uborka, meg...

Székesfehérvár belvárosában van egy cukrászda, ahol a fagylalt nem csupán egy hűsítő édesség, hanem élmény, filozófia és a kézműves mestermunka is. A Damniczki cukrászdában alkot Damniczki Balázs cukrászmester, akinek neve jól ismert a hazai gasztronómia világában. Fagylaltjai túlmutatnak a megszokott ízeken: természetes alapanyagokból, merész kreativitással készülnek, és egészen új, egyedi ízvilágot tárnak elénk! Ilyen fagyit még tuti nem láttál!

Extrém fagyi, amitől leesik az állad!

Bár Budapesten a Damniczki cukrászda sajnos bezárta kapuit a koronavírus idején, Balázs fagylaltjai továbbra is elérhetők a főváros több pontján, így senkinek sem kell lemondania a különleges ízélményekről. Az egyik ilyen hely az Ideál Desszert cukrászda, ahol Balázs fagyijai kaphatóak. Balázs Székesfehérvárról Budapestre látogatott, exkluzív interjúban mesélte el a Metropolnak a fagylaltkészítés művészetét, sőt, a különleges, innovatív ötleteit is elárulta.

Ezek a fagylaltok gyakran megosztóak – van, aki kilométereket is hajlandó utazni értük, más viszont azt mondja, esze ágában sincs megkóstolni, mert ő csak csokit és vaníliát eszik

– meséli Damniczki Balázs.

A cukrász művészetének alapja egyszerű, de annál letisztultabb: „Csak természetesen.” Nála nincs mesterséges aroma, színezék vagy kemikális szer. Az egyetlen sűrítőanyag, amit használ, a szentjánoskenyérmag-liszt, amit a világ egyik legkíméletesebb és legbiztonságosabb adalékanyagaként tartanak számon. Ez a tudatosság Balázs minden fagylaltjában visszaköszön, legyen szó akár az uborkás-lime-os, akár a bazsalikomos céklás különlegességről.

Az uborkás lime fagyi citromos alapra épül, az uborkát héjával tesszük bele, hiszen az adja meg az igazi színt és ízt, egy kis mentalevéllel. Gyakorlatilag az uborkás limonádé hangulatát hozza

– magyarázza Balázs.

Aki csak a klasszikus csoki-vanília kombinációt keresi, talán meglepődik a kínálaton. Ám aki nyitott az újdonságokra, annak valódi felfedezés lesz minden gombóc. Még Budapest sem marad ki a Damniczki-féle fagylaltélményből: az Ideál Desszert cukrászda kínálatában ma is elérhetők ezek a különleges alkotások.

A túrós csusza fagylalt úgy született, hogy valaki poénból megjegyezte: »Már csak a túrós csusza fagyit bacon szalonnával nem csináljátok!« Mire jött is a válasz: »Na, fogd meg a söröm!« – és megcsináltuk. Gyakorlatilag sok fagylaltunk így születik, egy-egy viccből, ötletelésből. A leglehetetlenebb, elsőre elképzelhetetlennek tűnő dolgokból születnek a legizgalmasabb inspirációk. Volt, amit egy kommentben írtak, szintén poénból – aztán abból lett egy új fagyi

– részletezi Balázs a legextrémebb ötleteit.