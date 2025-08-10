Balázs készíti az ország legmegosztóbb fagyiját? Kell bele uborka, meg...

A Ideál Desszert cukrászda és a Damniczki cukrászda elképesztő fagyikat mutat be! Ezektől az extrém fagyiktól leesik az állad!
Székesfehérvár belvárosában van egy cukrászda, ahol a fagylalt nem csupán egy hűsítő édesség, hanem élmény, filozófia és a kézműves mestermunka is. A Damniczki cukrászdában alkot Damniczki Balázs cukrászmester, akinek neve jól ismert a hazai gasztronómia világában. Fagylaltjai túlmutatnak a megszokott ízeken: természetes alapanyagokból, merész kreativitással készülnek, és egészen új, egyedi ízvilágot tárnak elénk! Ilyen fagyit még tuti nem láttál!
Bár Budapesten a Damniczki cukrászda sajnos bezárta kapuit a koronavírus idején, Balázs fagylaltjai továbbra is elérhetők a főváros több pontján, így senkinek sem kell lemondania a különleges ízélményekről. Az egyik ilyen hely az Ideál Desszert cukrászda, ahol Balázs fagyijai kaphatóak. Balázs Székesfehérvárról Budapestre látogatott, exkluzív interjúban mesélte el a Metropolnak a fagylaltkészítés művészetét, sőt, a különleges, innovatív ötleteit is elárulta.
Ezek a fagylaltok gyakran megosztóak – van, aki kilométereket is hajlandó utazni értük, más viszont azt mondja, esze ágában sincs megkóstolni, mert ő csak csokit és vaníliát eszik
– meséli Damniczki Balázs.
A cukrász művészetének alapja egyszerű, de annál letisztultabb: „Csak természetesen.” Nála nincs mesterséges aroma, színezék vagy kemikális szer. Az egyetlen sűrítőanyag, amit használ, a szentjánoskenyérmag-liszt, amit a világ egyik legkíméletesebb és legbiztonságosabb adalékanyagaként tartanak számon. Ez a tudatosság Balázs minden fagylaltjában visszaköszön, legyen szó akár az uborkás-lime-os, akár a bazsalikomos céklás különlegességről.
Az uborkás lime fagyi citromos alapra épül, az uborkát héjával tesszük bele, hiszen az adja meg az igazi színt és ízt, egy kis mentalevéllel. Gyakorlatilag az uborkás limonádé hangulatát hozza
– magyarázza Balázs.
Aki csak a klasszikus csoki-vanília kombinációt keresi, talán meglepődik a kínálaton. Ám aki nyitott az újdonságokra, annak valódi felfedezés lesz minden gombóc. Még Budapest sem marad ki a Damniczki-féle fagylaltélményből: az Ideál Desszert cukrászda kínálatában ma is elérhetők ezek a különleges alkotások.
A túrós csusza fagylalt úgy született, hogy valaki poénból megjegyezte: »Már csak a túrós csusza fagyit bacon szalonnával nem csináljátok!« Mire jött is a válasz: »Na, fogd meg a söröm!« – és megcsináltuk. Gyakorlatilag sok fagylaltunk így születik, egy-egy viccből, ötletelésből. A leglehetetlenebb, elsőre elképzelhetetlennek tűnő dolgokból születnek a legizgalmasabb inspirációk. Volt, amit egy kommentben írtak, szintén poénból – aztán abból lett egy új fagyi
– részletezi Balázs a legextrémebb ötleteit.
A kreativitás nem ismer határokat: Balázs és csapata minden héten új fagyit talál ki, a művészet is inspirálja őket. Székesfehérváron épp zajlanak a Királyi Napok, amelynek része egy háromnapos dzesszfesztivál is, a program pedig a fagylaltokra is hatással van.
Három nap alatt három új fagyi születik, mindegyik más stílusban. Megkérdezzük az előadókat, mi inspirálja őket, mi a kedvenc ízük. Volt, akinek annyira tüzes volt, mint egy tűzről pattant menyecske, hogy készítettünk egy tüzes fagylaltot a vörös díva nevezettel, gránátalma, málna, igazi vörös gyümölcsök ízkombinációja volt.
Nem ez volt az egyetlen extrém fagyi, amivel meglepték a közönséget: volt már sós vajas kukoricás, mandulás keleti fűszeres, vagy épp cékla-bazsalikomos fagylalt is. A cékla például főzve, ecettel és bazsalikommal készül, „40% cékla van benne, ezért ilyen erős a színe” – árulja el Balázs.
Damniczki Balázs több évet tanult Olaszországban, hogy a fagylaltkészítés mesterségét a legmagasabb szinten sajátítsa el.
A módszert, a technológiát onnan hoztam, de mindig a magyar ízléshez igazítom az ízeket. Ezt lehet csavarni, lehet játszani vele. A lényeg, hogy természetes legyen, ennek kell lennie az alapnak. Rajtam kívül sok cukrász megjárja ezt az utat. A szakma elitje külföldön tanul, mert volt idő, amikor a magyar gasztronómia még gyerekcipőben járt. Nagyon sok új ötletem van, és igyekszem az emberekből, a művészetből a közös beszélgetésekből és a jó poénokból is inspirálódni. Van, aki képes kilométereket utazni a fagyinkért, van, aki azt mondja: ő csak csokit és vaníliát eszik. Én azoknak készítem, akik szeretik
– zárja gondolatait Damniczki Balázs a Damniczki cukrászda különleges cukrász, fagyikészítője.
Érdekel még hasonló fagyi? Nézd meg videón!
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.