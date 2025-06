Gombócok a történelemben - így fagyiztunk régen

Magyarországon a fagyi az 1800-as években lett ismert, a XX. század legtöbb receptkönyvében pedig szerepelt már fagylalt recept. Kezdetben még csak az elegáns kávéházak szolgálták fel, majd a szocializmus idején elkezdett tömegcikké válni. Hosszú utat járt be, amíg eljutott a vízalapú, színezett jégkrémeken át az egészen extrém ízekkel kísérletező kézműves változatokig. Tartson velünk és nézze meg a magyar fagyi történelem legikonikusabb képeit.

Fagyi történelem: fiatal lány fagyizik a balatonlellei hajóállomás mólóján, 1965 Fotó: Fortepan / Nagy Gyula

A magyar fagyi történelem kezdete

Az 1900-as évek elején még az elegáns kávéházak és cukrászdák kínálták a fagylaltot. Ekkor még a választék sem volt akkora: a klasszikus vanília-csokoládé-puncs hármas mellett legfeljebb a citrom és az eper volt itt-ott fellelhető. Ekkoriban még a tölcsér is kevésbé volt ismert, inkább kehelyben szolgálták fel a hűsítő finomságot. A kor három neves cukrászdája, amely megteremtette a fagylalt-kultúra alapjait a Gerbeaud, a Auguszt és a Ruszwurm. A fagylaltgépek zömében még kézi hajtásúak voltak, a tartályokat jéggel és sóval hűtötték, a fagyit pedig természetes alapanyagokból készítették.

A fagyi, mint tömegcikk

1945 után a fagyi már sokkal elérhetőbbé, olcsóbbá vált, ekkor már nem csak az elegáns kávéházak látogatói élvezhették a hűsítő nyári finomságot. A fagyi megjelent az utcán is: gurulós, fémtartályos kocsikból árulták a fagyit. Bár továbbra is még a klasszikus alapízek a domináltak, de egyre többen kísérleteztek már különlegesebb változatokkal is. Megjelent a repertoárban a rumos dió, illetve a gyerekek nagy kedvence, a tutti-frutti ízű fagyi. Nagy áttörésnek számított az ostyatölcsér és az ipari fagyipor megjelenése is. A fagylaltport elég volt vízzel kikeverni. Ez persze valamelyest a minőség rovására ment, de elkészítése így gyorsabbá és olcsóbbá vált. Ekkoriban jelent meg a pálcikás jégkrém is, ami szintén nagy kedvence lett a gyerekek.

Napjaink furcsaságai

A rendszerváltás aztán elhozta a kézműves fagylaltok virágkorát. A cukrászok elkezdték felfedezni az olasz fagylalt készítők receptúráit és gépeit. Ma már az ízeknek csak a képzelet szab határt. Sokak kedvence lett a pisztácia, a sós karamell, sajttorta, a mangó vagy épp a csokis keksz. Léteznek már bőven alternatív lehetőségek: cukor-, illetve tejmentes, valamint vegán változatok, de vannak bizony igazán extravagáns próbálkozások is. Korábban mi is írtunk arról, hogy idén hódit a Balatonon a tücsökfagyi. Igen, jól olvasta, a fagyiban valóban a ciripelő kis rovarok vannak, éppen ezért a Ciripella fantázianevet adta neki megálmodója.