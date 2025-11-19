RETRO RÁDIÓ

Szörnyű baleset történt: gázolt a vonat, a mentőket is riasztani kellett

A baleset helyszínét még vizsgálják.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.19.
Módosítva: 2025.11.19.
baleset mentő vonatbaleset

Rohantak a mentők a Miskolcon történt súlyos baleset helyszínére, pontosabban a Bajcsy-Zsilinszky utca közelében, ahol a Miskolc-Tiszai Pályaudvarról Ózdra tartó személyvonat elütött egy embert.

alt=Súlyos baleset helyszínére hívták ki a mentőket Miskolcon
Súlyos baleset helyszínére hívták ki a mentőket Miskolcon / Fotó: Pexels / Pexels (Illusztráció)

Súlyos baleset a miskolci pályaudvaron

A sérültet azonnal ellátta a kiérkező mentő, továbbá a vármegye központjából érkezett hivatásos tűzoltók segítik a mintegy ötven utast abban, hogy átszálljanak a mentesítő vonatra - írja a katasztrófavédelem.

 

