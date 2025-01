Titokban forgatott UFO-dokumentumfilm leplezheti le az emberi történelem legnagyobb felfedezését

A The Age of the Disclosure című film az ígéret szerint a legjobb forrásokból származó és leghitelesebb film lesz, amit valaha készítettek a földönkívüliek tevékenységeiről. Az amerikai kormány, a katonaság és a hírszerző közösség 34 jelenlegi és korábbi magas rangú tagjával készült interjút tartalmaz, ők közvetlen ismeretekkel rendelkeznek az azonosítatlan légi jelenségekről.

A rendező, Dan Farah első filmje 80 évnyi titkolózásról tervezi lerántani a leplet. (Képünk illusztráció) / Fotó: ktsdesign

A megkérdezett neves tisztviselők között van az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio, aki elárulja, hogy amikor erről a témáról van szó, még az elnököknek is egy megszabott szabályzat szerint járnak el.

A filmben megkérdezett személyeknek közvetlen ismerete van az UAP-kel kapcsolatban, az Egyesült Államok kormányának végzett munkája eredményeként. A film feltárja a helyzetnek az emberiség jövőjére gyakorolt ​​mélyreható hatását, miközben bepillantást nyújt a kulisszák mögé a kétpárti nyilvánosságra hozatali erőfeszítés élvonalába.

Írja a film leírása, amiben a földönkívüliekben hívők és nem hívők oldaláról is megszólalnak hiteles emberek.

Az előzetest egy UFO-rajongókkal teli Reddit oldalon osztották meg, ahol a felhasználók nagyon lelkesek voltak azzal kapcsolatban, amit a film ígér. A legtöbb ember nem számít új UFO-észlelésekről készült felvételekre, de már annak is örülnek, hogy valódi szemtanúk osztják meg a történetüket, nem pedig másodkézből hallanak mindenről - írta a Daily Star.