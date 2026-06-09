RETRO RÁDIÓ

Egy halottat és több sérültet hagyott maga után a brutális karambol

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Halálos végkimenetelű baleset miatt emeltek vádat egy 19 éves zalaegerszegi férfi ellen, aki négy utassal a kocsijában csúszott meg egy kanyarban 2024 decemberében. A tragédia során egy fiatal meghalt, további három utas pedig súlyosan megsérült.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.09. 12:20
Módosítva: 2026.06.09. 12:31
baleset vád karambol

Halálos közúti balesetet okozása miatt emeltek vádat egy zalai fiatal ellen, aki négy utast szállítva karambolozott még 2024 decemberében – közölte a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője kedden az MTI-vel.

A tragédia során egy fiatal meghalt, a balesetben pedig további három utas súlyosan megsérült.
A tragédia során egy fiatal meghalt, további három utas pedig súlyosan megsérült. Fotó:  unsplash.com – Képünk illusztráció

A tragikus baleset idején a 19 éves zalaegerszegi sofőr Gellénháza felé tartott négy utassal az autójában – derült ki Jánky Judit közleményéből. A jármű hátsó ülésén utazó három fiatal közül senki sem használta a biztonsági övet. A fiatal vezető a kanyargós útszakaszon a nedves aszfalton túl gyorsan hajtott, ezért egy jobbra ívelő kanyarban elvesztette uralmát a kocsi felett. A mintegy 77-80 kilométeres óránkénti sebességgel haladó autó megcsúszott, majd áttért a szemközti sávba.

Az elszabadult jármű előbb letarolt egy közlekedési táblát, majd egy meredek rézsűn pörögve két fának csapódott. A roncs végül az oldalára borult, és a tetejével egy harmadik fának ütközött. A brutális becsapódásoknak súlyos következményei lettek: az egyik hátul ülő utas a helyszínen meghalt, a többiek súlyos sérüléseket szenvedtek. A sofőr könnyebb sérülésekkel megúszta a tragédiát.

A vád szerint a balesetet az okozta, hogy a fiatal vezető nem az útviszonyokhoz és a kanyar vonalvezetéséhez igazította a sebességét. A Zalaegerszegi Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a férfival szemben, felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását és a közúti járművezetéstől való eltiltást indítványozott.

 

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