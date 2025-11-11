A baloldali városvezetés, a látszatra sem ad Óbudán - a börtönből szabadult polgármestert nem érdeklik a gyerekek, ahogy a szülők sem

Óbudán egyre nagyobb a feszültség az óvodabezárások körül. A Kiss László vezette önkormányzat korábban nyolc intézmény megszüntetését helyezte kilátásba, köztük az Ürömi úti óvodát is, amelyet a helyi közösség különösen véd. Most azonban kiderült: nemcsak előkészítik, hanem már elindult az átminősítés is, amelynek eredményeként a jelenlegi intézmény helye építési területté válhat.

Óbudán több óvodát megszüntetne a Kiss László vezette önkormányzat Fotó: Schuttersctock

Az önkormányzat már a látszatra sem ad… Már előkészítették az óvodák bezárását, ez majd decemberben kerül a testület elé

– mondta a Metropolnak Gyepes Ádám, az óbudai Fidesz–KDNP önkormányzati képviselője. Hozzátette: az Ürömi úti óvoda esetében a városfejlesztési bizottság úgy döntött, hogy intézmény helyett építési telek legyen az ingatlan.

Az átminősítés hétfőn megtörtént, a Fidesz nem szavazta meg

– mondta el a Metropolnak Gyepes.

A helyi szülők nem hagyják szó nélkül a döntést: online és papíralapon is petíciót indítottak, amelyet már közel 400 csillaghegyi lakos írt alá. Követelik, hogy az önkormányzat állítsa le az átminősítést, és az óvoda maradjon meg közintézményként.

A szülők egyértelműen kérik az óvoda megmentését, szerintük szükség van erre az intézményre

– tette hozzá a képviselő.

A helyiek úgy érzik, az ügy mögött ingatlanérdekek állnak, a szülők szerint nem véletlen az sem, hogy pont ott zárnák be az önkormányzati óvodát, ahol egy közeli magánóvoda is működik.

Óbudán nem számítanak a gyerekek, de a szülők sem - legalábbis az önkormányzati vezetésnek

Egy édesanya korábban úgy fogalmazott:

Volt, hogy mi vettük a játékokat, és mi takarítottuk az udvart, mert az önkormányzat semmit nem csinált.

Gyepes Ádám szerint az önkormányzat célja már nem is titok: Kiss László polgármester a legutóbbi testületi ülésen bérlakásokat vizionált az óvoda helyére.

Ezt már előre eltervezték, és a városfejlesztési bizottság hétfői döntésével gyakorlatilag lakóingatlan-fejlesztésre ki is jelölték az óvoda területét

– mondta.

A fideszes politikus szerint az önkormányzat:

terel

titkolózik

csendben akarták lezárni az ügyet

A szülői közösségnek köszönhető, hogy ez nem sikerült

– tette hozzá.