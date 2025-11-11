A baloldali városvezetés, a látszatra sem ad Óbudán - a börtönből szabadult polgármestert nem érdeklik a gyerekek, ahogy a szülők sem
Hiába tiltakoznak a szülők és a Fidesz–KDNP képviselői, a III. kerületi önkormányzat már megkezdte az Ürömi úti óvoda átminősítését – az intézmény helyén építési telek lehet, majd lakások épülhetnek. Óbudán a városfejlesztési bizottság hétfőn tárgyalta az ügyet.
Óbudán egyre nagyobb a feszültség az óvodabezárások körül. A Kiss László vezette önkormányzat korábban nyolc intézmény megszüntetését helyezte kilátásba, köztük az Ürömi úti óvodát is, amelyet a helyi közösség különösen véd. Most azonban kiderült: nemcsak előkészítik, hanem már elindult az átminősítés is, amelynek eredményeként a jelenlegi intézmény helye építési területté válhat.
Az önkormányzat már a látszatra sem ad… Már előkészítették az óvodák bezárását, ez majd decemberben kerül a testület elé
– mondta a Metropolnak Gyepes Ádám, az óbudai Fidesz–KDNP önkormányzati képviselője. Hozzátette: az Ürömi úti óvoda esetében a városfejlesztési bizottság úgy döntött, hogy intézmény helyett építési telek legyen az ingatlan.
Az átminősítés hétfőn megtörtént, a Fidesz nem szavazta meg
– mondta el a Metropolnak Gyepes.
A helyi szülők nem hagyják szó nélkül a döntést: online és papíralapon is petíciót indítottak, amelyet már közel 400 csillaghegyi lakos írt alá. Követelik, hogy az önkormányzat állítsa le az átminősítést, és az óvoda maradjon meg közintézményként.
A szülők egyértelműen kérik az óvoda megmentését, szerintük szükség van erre az intézményre
– tette hozzá a képviselő.
A helyiek úgy érzik, az ügy mögött ingatlanérdekek állnak, a szülők szerint nem véletlen az sem, hogy pont ott zárnák be az önkormányzati óvodát, ahol egy közeli magánóvoda is működik.
Óbudán nem számítanak a gyerekek, de a szülők sem - legalábbis az önkormányzati vezetésnek
Egy édesanya korábban úgy fogalmazott:
Volt, hogy mi vettük a játékokat, és mi takarítottuk az udvart, mert az önkormányzat semmit nem csinált.
Gyepes Ádám szerint az önkormányzat célja már nem is titok: Kiss László polgármester a legutóbbi testületi ülésen bérlakásokat vizionált az óvoda helyére.
Ezt már előre eltervezték, és a városfejlesztési bizottság hétfői döntésével gyakorlatilag lakóingatlan-fejlesztésre ki is jelölték az óvoda területét
– mondta.
A fideszes politikus szerint az önkormányzat:
- terel
- titkolózik
- csendben akarták lezárni az ügyet
A szülői közösségnek köszönhető, hogy ez nem sikerült
– tette hozzá.
A képviselő szerint Szabó Tímea (Párbeszéd) és Z. Kárpát Dániel (Jobbik) is félreviszi a közbeszédet.
Z. Kárpát Szabó Tímea segítségére sietve egy olyan javaslatot készített elő, ami csak eltereli a figyelmet: ők 25 fős maximális csoportlétszámot szeretnének, ezért nyújthatott be a jobbikos képviselő egy olyan javaslatot, ami Óbudán nem segít, de a figyelmet el akarják vele terelni, mi pedig azt képviseljük, hogy 20 fő legyen. Az embertelen, hogy pont a legkisebbekre nem jut elég figyelem ezáltal.
A szülők továbbra is bizonytalanságban élnek. A többi tagóvodában jelenleg fórumokat tartanak, de – ahogy Gyepes fogalmazott – ezeken nincs politikai képviselet, csak egy nemrég kinevezett önkormányzati osztályvezető, aki korábban „egy hasonló óvodabezárási programot vezényelt le az ugyancsak DK-s XV. kerületben”.
A képviselő szerint az önkormányzat még mindig dönthetne másként, és kimondhatná, hogy az Ürömi úti óvoda intézményként marad meg.
Még van visszaút, de látjuk, hogy nagyon abba az irányba mennek, hogy meg akarják szüntetni
– mondta Gyepes Ádám.
Gyepes Ádám konzultációt kezdeményezett, amelyet a teljes harmadik kerületben kiküldtek, hogy megtudják, támogatják-e a lakók az óvodabezárásokat vagy sem.
Mint azt a Metropol már megírta, Óbuda balos polgármestere, aki nemrég szabadult a letartóztatásból, költségracionalizálásra hivatkozik és 8 óvoda bezárására készül, a helyiek szerint azonban a háttérben magánóvoda érdekei sejlenek fel.
Bezárni könnyű, felelősséget vállalni nehéz!
– nyilatkozta korábban lapunknak Kozma János, a Fidesz óbudai önkormányzati képviselője.
Kozma szerint az önkormányzat inkább táblákat szed le az óvodákról, mintsem valódi megoldást keresne. A képviselő, aki maga is édesapa személyes példát is hozott a rendszer abszurditására:
Bemegyek a gyerekem csoportjába, és minden ágy szorosan egymás mellett van. Most azt mondják, hogy 66 százalék a kihasználtság, de a gyakorlatban tele van a csoport. Az egyik testvér majd ide, a másik oda járna – ez a gyerekeknek lelki teher.
