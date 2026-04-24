Megdöbbentő, mivel küzd az Exatlon sztárja: „Nem gondoltam volna, hogy el fog jönni ez a nap…”
Hadobás Olivér a Kihívók egyik legerősebb férfi versenyzője, hiszen a tegnapi végjátékon aratott győzelmet is neki köszönheti a csapat. Ennek ellenére az Exatlon sztárja mégsem teljesen biztos magában, most elárulta mivel küzd a színfalak mögött.
Úgy tűnik az Exatlon Hungary 2026-os évadában egyre élesebb a helyzet, hiszen ettől a héttől kezdve már kettesével esnek ki a versenyzők. Az első két végjátékon a Kihívók győzedelmeskedtek, így végül Vadkerti Adélnak kellett távoznia a versenyből. Ebben nagy szerepe volt a Kihívók Hadobás Olivérjének is, hiszen a csapat őt és Sótonyi Borókát választotta a hirtelen halál futamra, amit sikeresen meg is nyertek. Ez természetesen a sportmarketingesnek is hatalmas büszkeség, különösen, hogy a verseny kezdetén nem is gondolta volna, hogy ennyire erős pillére lesz majd a kék csapatnak. A Metropolnak most elárulta, mi mindennel küzd a háttérben.
Az Exatlon Hadobás Olivérje hihetetlen küzdelemmel szerezte meg csapatának a győzelmet a második végjáték hirtelen halál fordulójában. Ez mondhatni még magát a versenyzőt is meglepte.
„Elképesztően jó érzés, hogy engem jelölt a csapat mindkettő hirtelen halálra. Amikor jelentkeztem a műsorba és amikor már itt voltam az elején, nem gondoltam volna, hogy el fog jönni ez a nap, hogy egyszer a csapat közösen úgy dönt, hogy rám bízza ezt a feladatot” – vallotta be őszintén.
Ez egy nagyon nagy kihívás volt, hiszen egyszer a videóüzenet és a luxus bázis élménye volt a tét, most pedig lányt veszíthettünk volna, ha nem sikerül. Úgyhogy ez nagyon megtisztelő érzés és remélem az önbizalmamnak is segít egy kicsit. Általában próbálom ezeket a nagyobb tét-helyzeteket elkerülni, mert kissé önbizalomhiányos vagyok, úgyhogy ez tényleg jót tesz nekem
– árulta el Olivér.
Az Exatlon versenyzői aggódnak az új fejlemények miatt
A Kihívók sztárja azt is elárulta, milyen érzések kavarognak benne, amióta megtudta, hogy ettől a héttől kezdve két kieső lesz.
Nem örülök neki, mert őszintén szeretnék minél többet a csapattal lenni, így pedig, hogy felgyorsultak az események, így senkinek a helye sem biztos, senki nincs biztonságban
– mondta ki. És bár szerencsére a lányokat sikerült megmenteni, arra még van esély, hogy a hét végi fiú kieső tőlük, és nem a Bajnokoktól fog távozni.
„Úgy gondolom most, hogy talán az lenne az igazságos, ha egy Bajnok esne ki, hiszen a Kihívó csapat srácai az eddigi heteket nézve erősebbek, mint a Bajnok fiúk. Nagyon szeretnénk a csapatunkat egyben tartani, hisz egyikünk sem szeretne hazamenni, amiért mindent megteszünk” – latolgatta Olivér.
De persze az, hogy valójában hogyan alakul a következő végjáték, csak az Exatlon 5. évadának további részeiből derül ki!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre