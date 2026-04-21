Újabb balhé az Exatlon Kihívó lányai közt: „Mélyen érintett a helyzet, nagyon megszerettem őt!”
Bár első ránézésre úgy tűnik, hogy a kékek versenyzői közt elképesztően erős az összetartás, a felszín alatt megbántások, ki nem beszélt problémák lapulnak. Az Exatlon Hungary 2026 Kihívói közt most a szépségkirálynő Sótonyi Boróka és Csóri Dorka közt van feszültség, ami még nem tudni, milyen hatással lesz a teljesítményükre…
Ma este minden megváltozik a sport-reality-ben. Az adás előtti előzetesből kiderült, hogy az Exatlon Hungary emeli a tétet és még nagyobb fokozatra kapcsol, hiszen ettől a héttől dupla kiesés van, fiúk is, lányok is veszélyben vannak. Ezért nagyon fontos, hogy ki milyen mentális állapotban áll rajthoz, így Sótonyi Boróka és Csóri Dorka szétköltözése a legrosszabbkor történt.
Exatlon: Borót mélyen érintette Dorka döntése
Hatalmas volt a tét tegnap a Kihívók és Bajnokok örök harcában, a Bázis játékon a csapatok nem csak a luxusért küzdöttek, hanem azokért a videókért is, amit a szeretteik küldtek nekik. Az Exatlon Hungary 2026 versenyzői szívüket-lelküket beletették a futamokba, mindenki szerette volna látni, hallani családját, akikkel ugye a műsor kőkemény szabályai szerint elutazásuk óta nem tudtak beszélni. Végül a kékek húzták be a napot, akik nagyon meghatódtak a videóktól. Sótonyi Borókát is nagyon feltöltötte családja üzenete, de hangulatára rányomta a bélyegét, hogy közös szobájukból elköltözött barátnője, Csóri Dorka.
„Amikor Dorka mondta, hogy szeretne átköltözni Nikihez, akkor már számítottam erre a beszélgetésre, hiszen előtte két-három nappal már valami nem úgy működött köztünk, mint korábban. Abszolút elfogadom a döntését, de nyilván mélyen érint” – mondta lapunknak a történtekről Boró, aki pedig akkor is csapattársa mellett állt, amikor az kiborult egy elvesztett futama után.
Azt gondolom, hogy más személyiségtípusok vagyunk, de ez az elején nem okozott köztünk gondot. Dorka eleinte nem jelezte nekem azt, hogy ha valamivel problémája van, valószínűleg ez összegyűlt és robbant. Az elfogadás érzése volt az első, amit szerettem volna felé jelezni, hiszen a számomra is nagyon fontos, hogy ő boldog legyen és jól tudjon a versenyben előre haladni. Mélyen érintett a helyzet, hiszen én nagyon megszerettem őt, és azt gondoltam, hogy jelezni fogja felém korábban, hogyha bármilyen problémája van, viszont ettől függetlenül nincs bennem tüske és bízom benne, hogy más dinamikában, de tovább fog működni a barátságunk.
