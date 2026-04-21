Újabb balhé az Exatlon Kihívó lányai közt: „Mélyen érintett a helyzet, nagyon megszerettem őt!”

Ma este minden megváltozik a sport-reality-ben. Az adás előtti előzetesből kiderült, hogy az Exatlon Hungary emeli a tétet és még nagyobb fokozatra kapcsol, hiszen ettől a héttől dupla kiesés van, fiúk is, lányok is veszélyben vannak. Ezért nagyon fontos, hogy ki milyen mentális állapotban áll rajthoz, így Sótonyi Boróka és Csóri Dorka szétköltözése a legrosszabbkor történt.

Exatlon: Borót mélyen érintette Dorka döntése

Hatalmas volt a tét tegnap a Kihívók és Bajnokok örök harcában, a Bázis játékon a csapatok nem csak a luxusért küzdöttek, hanem azokért a videókért is, amit a szeretteik küldtek nekik. Az Exatlon Hungary 2026 versenyzői szívüket-lelküket beletették a futamokba, mindenki szerette volna látni, hallani családját, akikkel ugye a műsor kőkemény szabályai szerint elutazásuk óta nem tudtak beszélni. Végül a kékek húzták be a napot, akik nagyon meghatódtak a videóktól. Sótonyi Borókát is nagyon feltöltötte családja üzenete, de hangulatára rányomta a bélyegét, hogy közös szobájukból elköltözött barátnője, Csóri Dorka.

„Amikor Dorka mondta, hogy szeretne átköltözni Nikihez, akkor már számítottam erre a beszélgetésre, hiszen előtte két-három nappal már valami nem úgy működött köztünk, mint korábban. Abszolút elfogadom a döntését, de nyilván mélyen érint” – mondta lapunknak a történtekről Boró, aki pedig akkor is csapattársa mellett állt, amikor az kiborult egy elvesztett futama után.