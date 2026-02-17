Risztov Éva: a medencétől a rádiózásig

Nemrég megtörtént az, amire oly sokan vártak: végre kiderült, ki csatlakozik Bochkor Gábor reggeli showjához. A Retro Rádió nagy nevet dobbantott, Risztov Éva olimpiai bajnok úszó érkezik majd ugyanis Lovász László utódjaként. Az élsportoló, aki 1985-ben született, nem csak a sportban van otthon, hanem a médiában is. Habár magánéletét féltve őrzi, elképzelhető, hogy rádiósként majd néha-néha betekintést enged mindennapjaiba is.

Risztov Éva lesz a Retró Rádió reggeli showjának legújabb tagja. Fotó: Nemzeti Sport

Risztov Éva: a medencétől a mikrofonig

A hódmezővásárhelyi olimpia bajnok mindössze 13 évesen szerezte első magyar bajnoki aranyérmeit, 1999-ben pedig már hatszoros magyar bajnok volt. 15 évesen került az élvonalba, amikor is részt vett első olimpiai versenyén 2000-ben. Ezt követően, 19 évesen, tucatnyi Európa-bajnoki és világbajnoki érem után egy időre visszavonult. 2009-ben tért vissza, ekkor már főleg nyíltvízi úszásra koncentrálva, majd jött pályafutásának csúcsa 2012-ben, amikor is a londoni olimpián diadalmaskodott 10 kilométeres távon.

Ez azok után volt hatalmas eredmény, hogy előtte egy évvel, 2011-ben diszkvalifikálták őt egy olyan helyről, ami biztos továbbjutást jelentett volna a nyári játékokra:

A kizárás a sanghaji vizes világbajnokság nyíltvízi versenyeinek nyitányán történt, 10 kilométeres hosszútávúszó számban. Az úszóbajnoknak hivatalosan szabálytalanság miatt mutatták fel a diszkvalifikálását jelző piros zászlót nem sokkal a táv felének megtétele után

- írja a Bors hozzátéve, a sportoló 2017-ben, 31 évesen döntötte el végleges visszavonulását, hogy életének más területeire is fókuszálhasson:

Harmincegy éves vagyok, az embernek néha tudnia kell valamit abbahagyni, valahol pedig el kell kezdeni egy civil életet. Ötéves korom óta azért küzdöttem, hogy olimpiai bajnok legyek. A pályafutásom dimbes-dombos volt, volt hogy magaslatokon, volt hogy mélyponton voltam

– idézte bejelentését az oldal kiemelve az úszólegenda sikereit:

Risztov Éva: olimpiai bajnok, háromszoros világbajnoki ezüstérmes, hétszeres Európa-bajnoki ezüstérmes, hatszoros rövid pályás Európa-bajnok, hétszeres ifjúsági Európa-bajnok, a felnőttek között ötvennyolcszoros országos bajnok magyar úszó.

Kétségtelen tehát, hogy egy élő legenda érkezik Bochkor Gáborékhoz. Egy olyan sztársportoló, aki visszavonulás után motivációs előadásokat tartott a magyar úszósport támogatásában, valamint a Nemzeti Sportrádió rendszeres szakértője és vendége volt.