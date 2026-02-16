Most jött: Risztov Éva lesz a Bochkor új műsorvezetője
Bochkor Gábor hétfő reggel jelentette be a hírt. Risztov Éva váltja Lovász Lászlót a Retró Rádióban.
Az olimpiai bajnok úszó, Risztov Éva úgy látszik nem csak az élsport világában érzi jól magát. Most új feladat előtt áll, hiszen Lovász László helyét kell betöltenie minden reggel Bochkor Gábor mellett a Retró Rádió műsorában, amely nem kis feladat. A Bors el is kapta az aranyérmest egy exkluzív interjúra.
Risztov Éva: „Tényleg könnyen menedzselem ezt az életformát”
Bors: Számodra a korán kelés gyermekkorod óta életforma. Meg lehet ezt szokni?
Risztov Éva: Kilencéves korom óta kelek hajnalban, hiszen a hatórás csobbanáshoz fél öt körül fel kellett kelnem. Számomra ez a természetes és nem is érzem nehéznek. Nem is igazán értem azokat, akiknek nehezen megy a korai ébredés. Persze az is igaz, hogy a többség azt nem érti, hogy én képtelen vagyok tovább aludni, ha felkel a nap.
Bors: Mi fér bele egy reggeli rádióműsor, vagyis tíz óra után a napodba? Pláne úgy, hogy viszonylag korán le kell feküdnie egy reggeli rádiósnak, ha másnap hozni akarja a formáját a stúdióban.
R.É.: Az első kompromisszum, amit meg kellett kötnöm önmagammal az elmúlt évtizedek alatt, az a korai lefekvés. Ez elkísér ma is, hiszen a Nemzeti Sportrádióból minden hétköznap a Gyarmati Dezső uszodába mentem, ahol egy úszóiskolát vezetek. Csak azután megyek haza, ha ott végeztem.
A család és a barátok többnyire a hétvégéimbe 'szorultak', de ezzel szerencsére senkinek nincs gondja.
Az a helyzet, hogy én tényleg könnyen menedzselem ezt az életformát.
Bors: Mikor pihensz?
R.É.: Mindig! De tényleg. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy minden, amit csinálok, szenvedélyből fakad és így nem is élem meg munkaként. Örömmel mentem minden nap a Sport Rádióba és ugyanilyen örömmel megyek majd a Retróba is. Az uszoda pedig az uszoda. Oda gyakorlatilag haza járok. Bárhová is megyek, a jaj de jó érzés kerít hatalmába, tehát pihentető az életem.
„Ha az ember valamiben a világ legjobbja akar lenni, akkor azt nem lehet elviccelni”
Bors: Bochkor Gábor mennyire volt része az életednek az elmúlt évtizedekben? Hallgattad őt, őket reggelente az uszodába menet?
R.É.: A Bumerángon nőttem fel, ahogy a generációm tagjainak többsége is. Aztán jött a #Bochkor, ahol gyakori vendég lehettem, vagyis kialakult köztünk egy kölcsönös tiszteleten alapuló munkakapcsolat is. Igyekeztem felnőni a feladathoz, és úgy tűnik, hogy ez szerinte is sikerült, hiszen hamarosan a Bochkorban folytatjuk ott, ahol a tévében abbahagytuk.
Bors: Mindig is ott lappangott benned az a fajta exhibicionizmus, ami a tévézéshez, rádiózáshoz kell?
R.É.: Ez inkább a személyiségfejlődésem egyik része. Bár az is igaz, hogy édesanyám végtelenül humoros ember. Viszont tény, hogy az élsport iszonyatos fegyelmet követelt tőlem és ebbe a fegyelembe kevés humor fért el.
Amikor szögre akasztottam a „versenydresszt”, valahogy felszabadult bennem az a folyamatos feszültség, amit az élsport rakott rám és megszületett a sokak szerint mókás énem.
Mindenesetre, ha az ember valamiben a világ legjobbja akar lenni, akkor azt nem lehet elviccelni.
„Nem hiszem, hogy ne tudnék pariban lenni Bochkor Gábor egójával”
Bors: Hol ért utol Bochkor Gábor hívása? Emlékszel, hogy mit csináltál abban a pillanatban?
R.É.: Éppen vacsoráztam. Még azt is meg tudnám mondani, mi volt a tányéromon, hiszen minden érintetlenül rajta is maradt. Nettó két percig tartott a hívás, majd amikor letettük, csak ennyit tudtam mondani: Azt a mindenit! Majd megpróbáltam végiggondolni, hogy ez mit is jelent, de még most sem jutottam a végére. Amikor felkértek, hogy vezessek reggeli műsort a Nemzeti Sportrádióban, Gábort hívtam fel azzal, hogy szerinte alkalmas lehetek-e a feladatra. Ő azt válaszolta, hogy aki le tud úszni tíz kilométert úgy, hogy olimpiai aranyérmet szerez, az előtt nem lehet akadály egy reggeli rádióműsor sem. Persze azután is sokszor beszélgettünk erről a területről és ő mindig készségesen segített.
Bors: Hogy fogsz elbírni Bochkor Gábor egójával?
R.É.: Nézd! Nyolcmilliárd ember közül én akartam a Föld legjobbja lenni valamiben és ez összejött. Nem hiszem, hogy ne tudnék pariban lenni Bochkor Gábor egójával. Egyébként az én egóm is köszöni szépen, nagyon rendben van. Készen áll a jó értelemben vett harcra és arra is, hogy az általam elképzelt misszió szolgálatába álljon.
Ez a misszió pedig annyi, hogy ebben a nehéz világban, mosolyt csalhassak a velünk ébredő hallgatók arcára.
Azt remélem, hogy értékes gondolatokat tudunk majd átadni együtt is annak a rengeteg embernek, akik a Bochkorral ébrednek már öt éve.
