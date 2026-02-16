Most jött: Risztov Éva lesz a Bochkor új műsorvezetője

Az olimpiai bajnok úszó, Risztov Éva úgy látszik nem csak az élsport világában érzi jól magát. Most új feladat előtt áll, hiszen Lovász László helyét kell betöltenie minden reggel Bochkor Gábor mellett a Retró Rádió műsorában, amely nem kis feladat. A Bors el is kapta az aranyérmest egy exkluzív interjúra.

Risztov Éva érkezik Bochkor Gábor, Héjja Anett és Háder György mellé a leghallgatottabb reggeli rádióműsorba (Fotó: Nemzeti Sport)

Risztov Éva: „Tényleg könnyen menedzselem ezt az életformát”

Bors: Számodra a korán kelés gyermekkorod óta életforma. Meg lehet ezt szokni?

Risztov Éva: Kilencéves korom óta kelek hajnalban, hiszen a hatórás csobbanáshoz fél öt körül fel kellett kelnem. Számomra ez a természetes és nem is érzem nehéznek. Nem is igazán értem azokat, akiknek nehezen megy a korai ébredés. Persze az is igaz, hogy a többség azt nem érti, hogy én képtelen vagyok tovább aludni, ha felkel a nap.

Bors: Mi fér bele egy reggeli rádióműsor, vagyis tíz óra után a napodba? Pláne úgy, hogy viszonylag korán le kell feküdnie egy reggeli rádiósnak, ha másnap hozni akarja a formáját a stúdióban.

R.É.: Az első kompromisszum, amit meg kellett kötnöm önmagammal az elmúlt évtizedek alatt, az a korai lefekvés. Ez elkísér ma is, hiszen a Nemzeti Sportrádióból minden hétköznap a Gyarmati Dezső uszodába mentem, ahol egy úszóiskolát vezetek. Csak azután megyek haza, ha ott végeztem.

A család és a barátok többnyire a hétvégéimbe 'szorultak', de ezzel szerencsére senkinek nincs gondja.

Az a helyzet, hogy én tényleg könnyen menedzselem ezt az életformát.

Bors: Mikor pihensz?

R.É.: Mindig! De tényleg. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy minden, amit csinálok, szenvedélyből fakad és így nem is élem meg munkaként. Örömmel mentem minden nap a Sport Rádióba és ugyanilyen örömmel megyek majd a Retróba is. Az uszoda pedig az uszoda. Oda gyakorlatilag haza járok. Bárhová is megyek, a jaj de jó érzés kerít hatalmába, tehát pihentető az életem.

Risztov Éva és Bochkor Gábor között megvan a kémia. Ezt már láthattuk a #Bochkor adásaiban (Fotó: Mediaworks)

„Ha az ember valamiben a világ legjobbja akar lenni, akkor azt nem lehet elviccelni”

Bors: Bochkor Gábor mennyire volt része az életednek az elmúlt évtizedekben? Hallgattad őt, őket reggelente az uszodába menet?