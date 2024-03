Még több női rajongóra számíthat: vadóc rockerként áll színpadra A Dal 2024 jóképű tehetsége

A Dal 2024 következő adása izgalmas fordulattal kecsegtet: az előadóknak a dalukat új köntösbe öltöztetve, egy másik zenei stílusban kell prezentálni. A műsor csodagyerekeként is emlegetett Bradics Jácint esetében ez azt jelenti: zúzós rockszámként kell előadni Miért félnék álmodni? című eredetileg líraibb dalát. A Metropolnak mesélt a részletekről.

Bradics Jácint rockerként hódít majd a színpadon Fotó: Picasa

Rockerként mutatkozik Bradics Jácint

„Az elődöntőben rockstílusban kell előadnom a versenydalomat, ami azért is érdekes, mert az eredeti egy softrock ballada. Ebből adódóan maga a műfaj nem változik, de hangszerelésében és színpadképben mindenképp keményebbnek és dinamikusabbnak kell lennie, ahogyan én is igazodom külső megjelenésemben a produkcióhoz. A zenekarommal egyébként rockslágereket is játsszunk a koncerteken, így nem áll távol tőlem a műfaj, azonban itt úgy kell szembetűnő változtatásokat eszközölnünk, hogy közben nem sérül a dal üzenete. Szerintem mindenkinek ez a legnagyobb feladat ebben a fordulóban. Szerintem különleges meglepetés lesz a nézőknek, és bízom benne, hogy lesz annyira pozitív az élmény, hogy ismét sikerül magas pontszámot kapnom a zsűritől” – fogalmazott a Metropolnak az énekes.

„Mostanában nagyon sok rockzenét hallgattam és a dal átdolgozásához nagyszerű segítőm is volt, akinek személye az adásban ki is fog derülni. A saját csapatom is aktívan dolgozott a produkció előkészítésében, így bizakodva várom a szombati adást. A mindennapokban az örökzöldek a kedvenceim, a nagy legendák, mint például Demjén Ferenc, vagy épp Máté Péter, de azért hallgatom a napjainkban trendi slágereket is” – tette hozzá a fiatal tehetség, aki Zámbó Jimmy és Delhusa Gjon örökzöld slágereit is színpadra szokta vinni.

„Egész évben buli az életem”

Jácint elismerte, a rocksztár életérzés nem áll tőle távol, hiszen gyakorlatilag gyerekkora óta a családi zenekarban énekel, gyakran járják az éjszakát. Ennek ellenére a szabadidejében nem tartja magát „nagy partiarcnak”.

Nem vagyok nagy partiarc, a barátaimmal gyakran összejárunk bulizni, szeretjük a zárt körű, nyugis estéket, de azért az is előfordul néha, hogy keményen belevágunk az éjszakába. Mivel zenekarban is éneklek, ezért azt is mondhatom, hogy nekem a munkám is buli, illetve hobbi, így konkrétan egész évben buli az életem.

Bradics Jácintnak ismerős a rocker életérzés Fotó: Csányi István

Bradics Jácint korábban elmondta, kiugrási lehetőségként tekint a zenés műsorra, ami már most beváltotta a hozzáfűzött igényeit. Láthatóan megugrott videói nézettsége és menedzsmentjén keresztül is egyre több felkérést kap.

„Fantasztikus érzés a műsorban szerepelni. Hihetetlen profizmus uralkodik ebben a közegben, itt tényleg nem lehet egy pillanatra sem dekoncentráltnak lenni. Rengeteg segítséget és támogatást kapunk a műsor készítőitől, vérprofi a zenekar, ebben a közegben színpadon lenni páratlan élmény. Már mennek a próbák, mindenki várja a szombatot, amikor eldől, hogy kik lesznek biztosan ott a döntőben, ahol eldől, hogy melyik lesz a 2024-es év dala.”