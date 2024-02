A Dal 2024 jóképű reménysége a szerelmi életéről vallott: „Nem vagyok az a macsótípus”

Orvosa gyermekként eltiltotta az énekléstől: szombaton az egyik legnívósabb magyar zenei műsorban lép fel. Brádics Jácint bejutott A Dal 2024 élő show-jába, szombaton lép színpadra Miért félnék álmodni című dalával. Népmesei történet az övé.

Brádics Jácint mert nagyot álmodni, s egyszeriben A Dal 2024 színpadán találja magát... (Fotó: Csányi István)

„Egy biztos: énekes nem lesz!”

Ahogy azt Jácint korábban a Ripostnak elárulta: orvosa gyermekként gyakorlatilag eltiltotta az énekléstől:

„Gyerekkoromban volt egy felső légúti betegségem, amely okán lett egy hangszalag-elváltozásom. Az orvos akkor azt mondta a szüleimnek, hogy: »Komolyabb gond nincsen, de egy biztos: énekes nem lesz!« Szerencsére nem lett igaza” – idézte fel nevetve Jácint, aki nem adta fel az álmát: autodidakta módon megtanult zongorázni és gitározni, s egész fiatalkora óta énekel a családi zenekarban.

3000 fős falu drukkol Jácintnak A Dal 2024-ben

Jácint most elárulta, hogy bár ismerős neki a színpadi lét, mégis felfoghatatlan, hogy ekkora közönség előtt lép majd fel:

„Amikor a dalomat beadtuk a dalválasztóba, akkor az esélytelenek nyugalmával vártuk, hogy bejelentsék a bejutott dalokat.”

A legjobb 60 közé bekerülni óriási eredmény volt, de a 40 között szerepelni az élő műsorban nagyon komoly eredmény nekem és a dalomnak is.

„Több százezer ember nézi majd a produkciómat a nemzeti dalválasztóban, ez egy picit fokozza is az izgalmamat, ami amúgy sem kicsi. Van színpadi rutinom a zenekaromnak köszönhetően, de kamerák előtt keveset szerepeltem eddig: élő műsorban, ami ráadásul egy komoly színvonalú verseny, még egyáltalán nem” – árulta el, majd hozzátette: „Én egy nagyjából 3000 fős somogyi településen élek, ahol mindenki ismer mindenkit, így most mindenki figyeli, ami velem történik, és a zenekarom révén is sokan ismernek. Idén az ötödik zsűritag a néző: remélem, hogy a közönségszavazatoknál ez a több ezer ember küldi majd a produkcióm alatt a 10 pontokat sms-ben” – bizakodott a fiatal tehetség, akinek különleges hangszínét sokan Delhusa Gjonéhoz hasonlítják. Jácint eddig többnyire feldolgozásokat adott elő: Delhusa mellett Zámbó Jimmy slágereit is elő szokta adni.

Zenei csodagyerekként tartják számon Jácintot: autodidakta módon tanult meg zongorázni és gitározni (Fotó: Csányi István)

Brádics Jácint: „Nem vagyok az a macsó típus”

A fiatal tehetséget arról is faggattuk, kire gondol majd a produkció közben, van-e szerelem az életében.

„A dalom motivációs dal, arról az egyszerű, álmokkal teli srácról szól, aki én vagyok, nincsen beleszőve szerelmi szál. Arra fogok törekedni, hogy akkor és ott a maximumot hozzam ki magamból, és minden érzés teljesen felszabaduljon belőlem, ami bennem van. A komoly párkapcsolatok terén még nem vagyok túl tapasztalt, de most épp alakulóban van valami egy lánnyal. Alapvetően nem vagyok az a macsó típus, szeretem a romantikus pillanatokat megélni, és szeretem megismerni a másikat. Remélem, hogy hamarosan beszámolhatok egy olyan kapcsolatról, amire mindketten azt mondjuk, hogy ez már komolynak mondható.”

Jácint, a zenei csodagyerek hozzátette, A Dal 2024-ben szerepelni presztízskérdés, és remek ugródeszkának érzi ahhoz, hogy hamarosan saját lemezzel rukkoljon elő.

„A rövid távú célok között amellett, hogy minél tovább szeretnék jutni a versenyben, egy lemez szerepel, amin már dolgozunk, hosszú távon pedig szeretnénk a lírai pop-rock vonalon felépíteni valami maradandót” – tette hozzá, majd leszögezte: tehetségkutatókban, bár rendszeresen hívják, nem szerepelne: ő más módon szeretné megjárni a ranglétrát.