„Még szumó vagyok, de hamarosan szamuráj leszek” – Norbi segítségét kérte Kozso, már mínusz 5 kilónál jár

A párom nagyon finoman, de hatásosan kért, hogy azt a férfit szeretné látni, aki lélekben is vagyok. Ezért felhívtam Norbit, hogy légyszi segíts, aki rögtön rendezte is a dolgokat, a kaját és a mozgást is és naponta beszélünk, hogy haladok. Napi szinten biciklizek és küldöm neki az eredményt, a reggelimet pedig magamnak állítom össze, mindent kimérek precízen, mint a sportolók. Már 5 kiló le is ment, a hétvégére az 5,5 meg is lesz, így most még szumó vagyok, de hamarosan már szamuráj leszek