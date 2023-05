Milliókért kelnek el Kozso festményei

Kozso szinte minden szabadidejében rajzol és fest, és saját bevallása szerint nem is kicsit sikeres művésznek számít. Képeit szerte a világban úgy viszik, mint a cukrot, ráadásul nem is bagóért kelnek el. Az énekes most Hajdú Péternek mesélt arról, hogy szinte főnixmadárként született újjá benne az alkotói kedv, miután 2011-ben visszatért a halál torkából. A Frizbi TV pénteki adásának felvételén arról is beszélt, hogy számára a festészet nem új keletű szenvedély, hiszen szülei képzőművész pályára szánták, mi több, diplomát is szerzett egy párizsi egyetemen.

Kozso milliókat kaszál a képeivel? (Fotó: YouTube/Frizbi TV)

„Hároméves és pár hónapos voltam, amikor az első komoly kis képemet megfestettem.”

Párizsban végeztem képzőművészeti egyetemen

– magyarázta a meglepett Hajdúnak Kozso, aki jelenleg is egy nagy kiállítás szervezésén dolgozik. Képeivel visszatér egykori alma materének városába. „Rengeteget festek, és nagyon sok helyen vannak kiállításaim. Most volt egy Szingapúrban, korábban Hongkongban, Manchesterben, és most remélem, hogy két hónap múlva sikerül Párizsban is. Az utolsó festményemet éppen Dubajba vitték volna el. Most természetesen Kozso néven festek, de korábban, amikor Párizsban végeztem a képzőművészeti iskolát, Kocsor Zsoltként szignáltam a képeket” – mondta Kozso, aki ha minden igaz, eddig több mint 5 milliárd forintot keresett tehetségével.

Kozso képeit viszik, mint a cukrot (Fotó: Tv2)

„Több mint ezer képet eladtam már. Gyönyörű képeket vittek el komoly cégek. A világ legnagyobb cégei nyúltak rájuk. Egy Kozso-festmény sok-sok milliót ér. Nagyon komoly festményeket csinálok egyébként. Japán tussal nagyon kevesen tudnak szép festményeket csinálni, és nekem van egy saját stílusom.”

Egyébként a képeim minimum 5 millió forintért kelnek el, és volt, amiért 40 milliót fizettek

– dobta be az elképesztő számokat az énekes.