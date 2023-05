„Hálát adok az életemért!” – Kozso ma már képes beszélni élete legkegyetlenebb évéről

2014-ben a poklok poklát élte át Kozso: két agyvérzés, két aneurizmaműtét és kóma után mindent újra kellett tanulnia, ráadásul nem sokkal később egy súlyos autóbalesete is volt. Egy hatsávos úton csapódott neki egy kisbusz, az ütközés következtében pedig két ember is az életét vesztette. Bár Kozso volt a vétlen fél, így is súlyosan megsérült, eltört a gerince. A rengeteg nehézség ellenére azonban sikerült felállnia a padlóról, a TV2 képernyőjén minden hétköznap este találkozhatnak vele a nézők a Párharc műsorában.

Kozso mára szerencsére felépült, jelenleg pedig boldogabb, mint valaha Fotó: Nagy Zoltán

Ám a kérdés jogosan merülhet fel: biztonságos-e egy ilyen műsort bevállalnia a történtek után Kozsónak? Nos, mint kiderült, egy komoly állapotfelmérés előzte meg a forgatásokat, ahol az orvosi stáb makkegészségesnek ítélte a művészt, sőt, a feladatok alkalmával is készenlétben állt a segítség, ha bárkinek szüksége lett volna rá.

A forgatások előtt egy orvosi stáb felmérte a fizikai állapotunkat, és azt kell mondjam, még engem is meglepett az eredmény. Brutálisan jó formában vagyok szerencsére, úgyhogy félelmek nélkül vágtam neki ennek az egésznek. Ez azért is hatalmas szó, mert annak idején nekem mindent újra kellett tanulni. Beszélni, járni, röviden élni...

– kezdte a Ripostnak Kozso, aki úgy döntött, élete egyik legnehezebb időszakába is beavatja a Párharc sztárpárjait. Elárulta: a történteket sohasem feledi, ugyanakkor már sokkal könnyebben beszél az átélt drámáról.

„A műsorban is szóba került a múltam ezen része. Őszintén, én nem gondoltam erre évek óta, tulajdonképpen nem is jutott volna eszembe magamtól, ha nem hozzák fel a többiek. Már könnyen beszélek róla egyébként, az idő sokat segített ezen. Túl vagyok rajta, de azt sosem felejtem el, hogy milyen törékeny az élet. Bárkivel megtörténhet a baj, egy pillanat alatt. Én hálát adok az életemért, remekül vagyok, arról nem is beszélve, hogy egy ilyen csodálatos nővel élhetek, mint Ágica” – tette hozzá.