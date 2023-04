Hiába volt szerelem első látásra, a távolság Kozso és párja közé állt

Kozso mindig gondosan ügyelt arra, hogy a magánéletét óvja a nyilvánosság előtt, éppen ezért hosszú hónapokig alig lehetett tudni bármit is a barátnőjéről. Időközben aztán kiderült, hogy szíve választottja egy komoly sportolónő, aki a 12. magyar, aki lefutotta a Tokió, a London, a Chicago, a Berlin, a New York és a Boston Maraton 42 kilométerét is. Már ez elképesztő kitartásra vall, amire egyébként szüksége is lesz a csinos futónak, hiszen hamarosan a tévéképernyőkön kell bizonyítania a rátermettségét.

Fotó: Nagy Zoltán

Kozso és párja, Ágica is az egyike azoknak, akik idén a Párharc műsorában megküzdenek a fődíjért. A szerelmesek nagyon elszántak, a Ripost-nak pedig elárulták, hogyan ismerkedtek meg egymással.

"Nagyjából másfél évtizeddel ezelőtt ismerkedtünk meg, szerintem szerelem volt első látásra. Azóta tudtuk, hogy egyszer, a megfelelő időben és a megfelelő helyen együtt leszünk. Nagyon sok akadályt leküzdöttünk és a távolság is közénk állt, de most itt vagyunk, boldogabban, mint valaha" – kezdte Ágica, akitől aztán Kozso vette át a szót. Szavaiból jól tükröződik, odáig van szíve választottjáért, már az életét sem tudná elképzelni nélküle.

Abban a másodpercben, hogy ő már máshol van, hiányzik. Amikor dolgozik, elmegy futni, vagy megy az edzésre... Vele minden pillanat egy élmény, maga a csoda. Az élet az nagyon rövid, az a lényeg, hogy mindenki jól érezze magát. Én pedig nagyon jól érzem magam!

Élvezték a közös munkát

Kozso és Ágica elmondásuk szerint nagyon élvezték a műsor forgatását, annak ellenére is, hogy extrémebbnél extrémebb feladatok elé állította őket Stohl András. Az idei évad ugyanis sokkal keményebb lesz, mint a tavalyi...

Fantasztikus volt a forgatás minden pillanata, a hatása alatt vagyok még mindig. Az egész csapat a szívemhez nőtt, imádom őket. Hihetetlen tudású emberekkel, művészekkel "harcolhattunk", ennyire még sosem voltam elájulva egy műsortól, de ez a világ csodája!

– mesélt élményeiről Kozso, aki férfiasan bevallotta azt is, mitől fél a legjobban.

"A magasságtól rettegek, ha már magasabb egy asztal, rosszul vagyok" – tette hozzá, május 8-tól pedig a nézők is láthatják, hogyan sikerült megbirkózniuk Kozsoéknak a félelmeikkel.