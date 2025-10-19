Szétdobált sörösdobozok, rozsdás vasszerkezet: így néz ki az elhagyatott Budapesti Vidám Park 103 éves hullámvasútja

Egykor hatalmas népszerűségnek örvendett a Budapesti Vidám Park sárkánymintás hullámvasútja, de mára teljesen elhagyatottá vált. A 103 éves attrakció lassan az enyészeté lesz.

A Budapesti Vidám Park elhagyatott hullámvasútja – Fotó: A Felfedező-urbexes

A Felfedező nevű titokzatos urbexest vonzzák az elhagyatott helyek Magyarországon, de külföldre is szívesen ellátogat. 2014 óta dokumentálja a rejtélyes épületeket. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be, mint például azt a budapesti luxusházat, aminek eltűnt lakóiról több teória is született, valamint a tanár házaspár otthonát, ahonnan mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, de ne feledkezzünk meg a balatoni bisztróról, vagy az elhagyatott fogorvosi rendelőről sem. Az urbexes most az elhagyatott budapesti hullámvasútnál járt. Szétdobált sörösdobozok hirdetik, hogy egykor nagy élet volt a helyszínen.

Az 1920-as években „Angol Park” néven működött a vidámpark és hatalmas népszerűségnek örvendett. Szinte minden szezonban újabb és újabb attrakciókat építettek, de a legnagyobb kedvenc a hullámvasút volt, amit akkoriban Hegyivasútnak hívtak.

A pálya teljes hossza 971 méter volt. Hétvégente százméteres sor is várakozott a hullámvasútra.

A Budapesti Vidám Park, majd utóda, a 2014–2015 között üzemelt Holnemvolt Park 2015 őszi bezárása után három kivételével az összes mutatványt lebontották. A hullámvasút karbantartás híján folyamatosan korhad.

Nézd meg te is az elhagyatott hullámvasútról készült fotókat. Galériánkat az alábbi képre kattintva nézheted végig: