Szétdobált sörösdobozok, rozsdás vasszerkezet: így néz ki az elhagyatott Budapesti Vidám Park 103 éves hullámvasútja
Rendkívül népszerű volt, most mégis az enyészeté lesz. A budapesti hullámvasút hosszú évek óta elhagyatottan áll.
Egykor hatalmas népszerűségnek örvendett a Budapesti Vidám Park sárkánymintás hullámvasútja, de mára teljesen elhagyatottá vált. A 103 éves attrakció lassan az enyészeté lesz.
A Felfedező nevű titokzatos urbexest vonzzák az elhagyatott helyek Magyarországon, de külföldre is szívesen ellátogat. 2014 óta dokumentálja a rejtélyes épületeket. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be, mint például azt a budapesti luxusházat, aminek eltűnt lakóiról több teória is született, valamint a tanár házaspár otthonát, ahonnan mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, de ne feledkezzünk meg a balatoni bisztróról, vagy az elhagyatott fogorvosi rendelőről sem. Az urbexes most az elhagyatott budapesti hullámvasútnál járt. Szétdobált sörösdobozok hirdetik, hogy egykor nagy élet volt a helyszínen.
Az 1920-as években „Angol Park” néven működött a vidámpark és hatalmas népszerűségnek örvendett. Szinte minden szezonban újabb és újabb attrakciókat építettek, de a legnagyobb kedvenc a hullámvasút volt, amit akkoriban Hegyivasútnak hívtak.
A pálya teljes hossza 971 méter volt. Hétvégente százméteres sor is várakozott a hullámvasútra.
A Budapesti Vidám Park, majd utóda, a 2014–2015 között üzemelt Holnemvolt Park 2015 őszi bezárása után három kivételével az összes mutatványt lebontották. A hullámvasút karbantartás híján folyamatosan korhad.
Nézd meg te is az elhagyatott hullámvasútról készült fotókat. Galériánkat az alábbi képre kattintva nézheted végig:
Urbex jelentése:
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Egyébként egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre