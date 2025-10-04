Nyom nélkül tűntek el a fogorvos vendégei: vérfagyasztó látvány maradt utánuk - Galéria

A Felfedező nevű híres, magyar urbexes egy elhagyatott fogorvosi rendelőben járt. Azt nem lehet tudni, hogy pontosan melyik országban található, mikor és miért tűntek el a betegek. A rendelő évek óta elhagyatott lehet.

Mindent hátrahagytak a fogorvosi rendelőben

A titokzatos urbexest vonzzák az elhagyatott helyek Magyarországon, de külföldre is szívesen ellátogat. 2014 óta dokumentálja a rejtélyes épületeket. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be, mint például azt a budapesti luxusházat, aminek eltűnt lakóiról több teória is született, valamint a tanár házaspár otthonát, ahonnan mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, de ne feledkezzünk meg a balatoni bisztróról, vagy a rejtélyes balatoni üdülőről sem. Az urbexes most egy elhagyatott fogorvosi rendelőben járt.

Régóta nem ült már senki a fogorvosi székben, lassan teljesen belepi a por. Az asztalon gyógyszeres dobozok sorakoznak. Mindent hátrahagyva tűntek el a fogorvosi rendelőből.

