Nyom nélkül tűntek el a fogorvos vendégei: vérfagyasztó látvány maradt utánuk - Galéria

Rejtélyes helyen járt A Felfedező nevű híres urbexes. A fogorvosi rendelőben mindent hátrahagytak.
A Felfedező nevű híres, magyar urbexes egy elhagyatott fogorvosi rendelőben járt. Azt nem lehet tudni, hogy pontosan melyik országban található, mikor és miért tűntek el a betegek. A rendelő évek óta elhagyatott lehet.
A titokzatos urbexest vonzzák az elhagyatott helyek Magyarországon, de külföldre is szívesen ellátogat. 2014 óta dokumentálja a rejtélyes épületeket. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be, mint például azt a budapesti luxusházat, aminek eltűnt lakóiról több teória is született, valamint a tanár házaspár otthonát, ahonnan mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, de ne feledkezzünk meg a balatoni bisztróról, vagy a rejtélyes balatoni üdülőről sem. Az urbexes most egy elhagyatott fogorvosi rendelőben járt.
Régóta nem ült már senki a fogorvosi székben, lassan teljesen belepi a por. Az asztalon gyógyszeres dobozok sorakoznak. Mindent hátrahagyva tűntek el a fogorvosi rendelőből.
Nézz be te is az elhagyatott fogorvosi rendelőbe! A galériánkat az alábbi képre kattintva nézheted végig.
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Egyébként egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
