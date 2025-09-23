RETRO RÁDIÓ

Eladják az autóikat és felmondanak a munkahelyükön az emberek: sokak szerint ma vagy holnap jön el a világvége!

Ma vagy holnap bekövetkezik, amit már a Biblia is beígért. Legalábbis egy jóslat szerint itt a világvége!

Szerző: Alexa
Létrehozva: 2025.09.23. 12:30
Egy férfi eladta az autóját, míg mások a munkahelyeiken mondtak fel, miután elterjedt a hír: itt van a világvége. Egy dél-afrikai lelkipásztor ugyanis megjósolta: szeptember 23-án olyan események sora kezdődik, mely az apokalipszishez vezet.

világvége
Elérkezett a világvége? Fotó: freepik.com

Itt a világvége, mindenki eladja, amije van

A YouTube-on jelentette be a mélyen vallásos, afrikai Joshua Mhlakela: tudja, Isten 2025. szeptember 23-án és 24-én „ki fogja menteni a keresztényeket a világból”. Véletlenül pont ezen a napon van a Ros Hásáná, a zsidó újév kezdetét jelképező szent nap. 

Mhlakela szerint az ítélet napja olyan erővel fog bekövetkezni, hogy megrengeti a világot.

Láttam Jézust a trónján ülni, és nagyon tisztán hallottam, ahogy azt mondja: ’Hamarosan jövök

– idézi a lekész szavait a LadBible.

A világvége-prófécia villámgyorsan terjedni kezdett a közösségi médiában. Egyes hívők állítólag azt kérik Jézustól: engedje, hogy a kutyáikat is magukkal vihessék a mennybe, míg mások elkezdtek minden vagyonuktól megszabadulni, vagy épp a munkahelyüket hagyták ott.

Eladják az autóikat, ruháikat, néhányan készleteket készítenek azoknak, akik hátra maradnak.

A lelkész egyébként olyannyira biztos benne, hogy valósággá érik a jóslata, hogy megígérte: ha nem következik be szeptember 23-án vagy 24-én a beígért mennybemenetel, feltölt a netre egy bocsánatkérő videót.

 

 

 

