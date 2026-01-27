"Egy élet is kevés lesz, mire ezt feldolgozom" - Megtörten nyilatkozott férje az elhunyt influenszernek
Megtörten nyilatkozott a férj, akinek nemrég elhunyt súlyosbeteg felesége. Mackenzie Paul TikTok-sztár 26 évesen hunyt el rákbetegségével vívott harca következtében.
Három évvel rákbetegséggel vívott küzdelem után elhunyt a TikTok-sztár. Mackenzie Paul 26 éves volt. Férje, Brandon Paul egy tízperces Facebook-videóban osztotta meg a tragikus hírt – közölte a NYPost.
Férje gyászolja a népszerű TikTok-sztárt
Ahogy a legtöbben tudjátok, Kenzie most már a mennyben van
– mondta Brandon könnyeivel küszködve.
Önző módon azt kívánom, bárcsak még itt lenne velem és egy élet is kevés lesz, mire ezt feldolgozom
Az egyetlen dolog, amiért igazán hálás vagyok, hogy már nem szenved
– folytatta Brandon.
Az elmúlt két és fél évben áldás volt számomra, hogy a világ legjobb nőjének lehettem a férje. Ugyanakkor végig kellett néznem, ahogy nagyon-nagyon nehéz időszakokon megy keresztül. A közösségi médiában őszinte volt, de mellette voltak olyan alkalmak is, amikor az intenzív osztályon feküdt, nem tudott magától lélegezni és ezeket valójában se ő, sem én nem osztottuk meg a nyilvánossággal
Mackenzie halálának reggelén nem volt jól, ezért a sürgősségire vitték, majd az intenzív osztályra került, ahol elhunyt.
Őrületes, milyen gyorsan terjedt a leukémia
– tette hozzá Brandon.
Azon a nyáron, amikor remisszióban volt, megkönnyebbülést éreztem, mintha vége lenne. Aztán újra kezdődött a rémálom. Így az lett a célunk, hogy a lehető legtöbb időt töltsük együtt és olyan dolgokat csináljunk, amiket szeret
Majd hozzátette:
Aki ismerte Kenzie-t, tudja, hogy harcos volt
Mackenzie 2023 októberében hozta nyilvánosságra, hogy akut mieloid leukémiával küzd. Abban az időben 23 éves volt és a michigani egyetem orvosi karára járt. A PEOPLE-nek elmondta, hogy egy nap elájult az órán, és arra ébredt, hogy öt nővér áll körülötte. Amikor egy héttel később ismét megszédült, felhívta a háziorvosát, aki labor- és vérvizsgálatokat javasolt. Néhány héttel később diagnosztizálták nála a betegséget.
Mackenzie a TikTokon dokumentálta a rák elleni küzdelmét, ahol több mint 28 000 követője volt.
Kenzie halála előtt néhány nappal osztotta meg utolsó videóját, amelyben elmondta a rajongóknak, hogy elvesztette a hangját.
Az egész szám fáj
– mondta.
Az a legrosszabb benne, hogy van étvágyam és próbálok enni, de szó szerint annyira fáj, hogy könnyezek tőle. Szóval kérlek, imádkozzatok értem!
