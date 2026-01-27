"Egy élet is kevés lesz, mire ezt feldolgozom" - Megtörten nyilatkozott férje az elhunyt influenszernek

Három évvel rákbetegséggel vívott küzdelem után elhunyt a TikTok-sztár. Mackenzie Paul 26 éves volt. Férje, Brandon Paul egy tízperces Facebook-videóban osztotta meg a tragikus hírt – közölte a NYPost.

Tragikusan fiatalon hunyt el a TikTok-sztár

Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Férje gyászolja a népszerű TikTok-sztárt

Ahogy a legtöbben tudjátok, Kenzie most már a mennyben van

– mondta Brandon könnyeivel küszködve.

Önző módon azt kívánom, bárcsak még itt lenne velem és egy élet is kevés lesz, mire ezt feldolgozom

Az egyetlen dolog, amiért igazán hálás vagyok, hogy már nem szenved

– folytatta Brandon.

Az elmúlt két és fél évben áldás volt számomra, hogy a világ legjobb nőjének lehettem a férje. Ugyanakkor végig kellett néznem, ahogy nagyon-nagyon nehéz időszakokon megy keresztül. A közösségi médiában őszinte volt, de mellette voltak olyan alkalmak is, amikor az intenzív osztályon feküdt, nem tudott magától lélegezni és ezeket valójában se ő, sem én nem osztottuk meg a nyilvánossággal

Mackenzie halálának reggelén nem volt jól, ezért a sürgősségire vitték, majd az intenzív osztályra került, ahol elhunyt.

Őrületes, milyen gyorsan terjedt a leukémia

– tette hozzá Brandon.

Azon a nyáron, amikor remisszióban volt, megkönnyebbülést éreztem, mintha vége lenne. Aztán újra kezdődött a rémálom. Így az lett a célunk, hogy a lehető legtöbb időt töltsük együtt és olyan dolgokat csináljunk, amiket szeret

Majd hozzátette:

Aki ismerte Kenzie-t, tudja, hogy harcos volt

Mackenzie 2023 októberében hozta nyilvánosságra, hogy akut mieloid leukémiával küzd. Abban az időben 23 éves volt és a michigani egyetem orvosi karára járt. A PEOPLE-nek elmondta, hogy egy nap elájult az órán, és arra ébredt, hogy öt nővér áll körülötte. Amikor egy héttel később ismét megszédült, felhívta a háziorvosát, aki labor- és vérvizsgálatokat javasolt. Néhány héttel később diagnosztizálták nála a betegséget.

Mackenzie a TikTokon dokumentálta a rák elleni küzdelmét, ahol több mint 28 000 követője volt.

Kenzie halála előtt néhány nappal osztotta meg utolsó videóját, amelyben elmondta a rajongóknak, hogy elvesztette a hangját.

Az egész szám fáj

– mondta.