Hamarosan újra versenyautóban láthatjuk Michael Schumachert

Az 1994 fordulópontot jelentett a Forma–1 történetében. Az akkor 25 éves Michael Schumacher már a brazil szezonnyitón futamgyőzelemmel kezdte az évet, de akkor még kevesen sejtették, hogy egy példátlan pályafutás van kibontakozóban. Az idény Ayrton Senna halálos balesete miatt is emlékezetes maradt, a Netflix azonban most úgy döntött, nem a brazil legendáról, hanem Schumacher első világbajnoki címéről készít dokumentumfilmet.

Michael Schumachert a 2013-as síbalesete óta nem látta a világ Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A hétszeres világbajnok a Ferrari színeiben vált igazi világsztárrá, ám 1994-ben még a Benetton csapatánál jutott fel először a sportág csúcsára. A Netflix ezt a drámai és emlékezetes idényt eleveníti fel a Schumacher ’94 című dokumentumfilmben.

Michael Schumacher felesége, Corinna Schumacher és más, hozzá közel álló személyek emlékeznek az akkori énjére. A pályán egy kompromisszumot nem ismerő harcosra, a pályán kívül pedig egy érzékeny és együttérző férfira. Corinna Schumacher, aki mindig érzelmi támogatást biztosított számára, bepillantást enged a rendkívüli, máig tartó szerelmük történetének kezdeteibe is.

– olvasható a film leírásában.

Még idén autóban láthatjuk Schumachert

A hírek szerint nem kell sokáig várni a produkcióra: állítólag már 2026 vége előtt visszarepítik a nézőket a Schumi-korszak kezdetére.

A Netflix 2021-ben már bemutatott egy dokumentumfilmet a 2013-ban tragikus síbalesetet szenvedett hétszeres világbajnokról, amely elsősorban Schumacher életére és Forma–1-es pályafutásának legfontosabb pillanataira fókuszált.