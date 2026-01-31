RETRO RÁDIÓ

Hamarosan újra versenyautóban láthatjuk Michael Schumachert

Visszamegyünk a Schumi-korszak elejére. A Netflix új dokumentumfilmet készít Michael Schumacherről, amelyben a német pilóta első vb-címe kerül reflektorfénybe.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.31. 09:00
Michael Schumacher dokumentumfilm Netflix Forma-1

Az 1994 fordulópontot jelentett a Forma–1 történetében. Az akkor 25 éves Michael Schumacher már a brazil szezonnyitón futamgyőzelemmel kezdte az évet, de akkor még kevesen sejtették, hogy egy példátlan pályafutás van kibontakozóban. Az idény Ayrton Senna halálos balesete miatt is emlékezetes maradt, a Netflix azonban most úgy döntött, nem a brazil legendáról, hanem Schumacher első világbajnoki címéről készít dokumentumfilmet.

Michael Schumachert a 2013-as síbalesete óta nem látta a világ
Michael Schumachert a 2013-as síbalesete óta nem látta a világ Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A hétszeres világbajnok a Ferrari színeiben vált igazi világsztárrá, ám 1994-ben még a Benetton csapatánál jutott fel először a sportág csúcsára. A Netflix ezt a drámai és emlékezetes idényt eleveníti fel a Schumacher ’94 című dokumentumfilmben.

Michael Schumacher felesége, Corinna Schumacher és más, hozzá közel álló személyek emlékeznek az akkori énjére. A pályán egy kompromisszumot nem ismerő harcosra, a pályán kívül pedig egy érzékeny és együttérző férfira. Corinna Schumacher, aki mindig érzelmi támogatást biztosított számára, bepillantást enged a rendkívüli, máig tartó szerelmük történetének kezdeteibe is.

– olvasható a film leírásában.

Még idén autóban láthatjuk Schumachert

A hírek szerint nem kell sokáig várni a produkcióra: állítólag már 2026 vége előtt visszarepítik a nézőket a Schumi-korszak kezdetére.

A Netflix 2021-ben már bemutatott egy dokumentumfilmet a 2013-ban tragikus síbalesetet szenvedett hétszeres világbajnokról, amely elsősorban Schumacher életére és Forma–1-es pályafutásának legfontosabb pillanataira fókuszált.

@metropol.napilap

Schumacher jobban van Könnyen lehet, hogy a Forma-1-es legenda, Michael Schumacher jobban érzi magát. #schumacher #schumi #michaelschumacher #f1 #forma1 #metropol

♬ eredeti hang – Metropol - Metropol

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu