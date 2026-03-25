Kinyílt a padlásajtó, és egy szem nézett vissza rá: Sokkoló, ki rejtőzött hónapokig a fiatal anya lakásában

A most 31 éves Chloe története olyan, mint egy olcsó horrorfilm, de számára a húsba vágó valóság volt. A Kentben élő nő évekkel ezelőtt, a húszas évei közepén vette észre, hogy valami nincs rendben a lakásában. Az egész egy nyitva felejtett padlásajtóval kezdődött, majd jöttek a megmagyarázhatatlan zajok.

Hónapokig csak a rejtélyesen kinyíló padlásajtó utalt rá, hogy valaki más is lakik a lakásban, de Chloénak senki sem hitt Fotó: Pexels – Képünk illusztráció

Ott van valaki, és engem figyel

– emlékezett vissza Chloe a pillanatra, amikor először érezte a jeges rémületet.

A barátai azonban nem segítettek, sőt: elkönyvelték, hogy a fiatal anya mentális állapota összeomlott. Amikor Chloe arról beszélt, hogy lépteket hall a feje felől, csak annyit mondtak neki, hogy ezek csak hangok a fejében.

Zombivá tették a gyógyszerek

A környezete nyomására Chloe végül orvoshoz fordult. Mivel korábban is küzdött mentális nehézségekkel, az orvosok nem sokat teketóriáztak: antipszichotikumokat írtak fel neki.

Úgy éltem, mint egy zombi

– mesélte a TikTokon megosztott videójában. Miközben a gyógyszerek tompították az érzékeit, az ismeretlen lakó továbbra is ott volt a plafon felett.

Sokkoló szembesülés: Kinyílt a padlásajtó, és ott volt egy idegen

Két hónap telt el a gyógyszeres kábultságban, mire eljött a leszámolás pillanata. Egyik éjjel Chloe saját szemével látta, ahogy a padlásajtó lassan kinyílik, és egy idegen férfi bámul le rá a sötétből. A nő pánikszerűen rohant ki az utcára és hívta a rendőrséget.

A kiérkező járőrök nem hittek a szemüknek: a padlás tele volt táskákkal és holmikkal. Egy férfi valóban ott rendezkedett be Chloe feje felett.

A szomszéd árulása

Később derült ki a legdurvább részlet: a hívatlan vendég a szomszéd ismerőse volt, aki hajléktalanként kereste a menedéket. A szomszéd nemcsak tudott a dologról, de ő csempészett fel élelmet a férfinak, miközben Chloe arcába hazudott.

Ő rakta oda, ő adott neki enni. Ezért mondta mindenkinek, hogy ő nem hall semmit, miközben pontosan tudta, hogy lakik ott valaki

– mondta Chloe.

Bár a barátai és a szomszédai végül bocsánatot kértek tőle, a nőnek hosszú időbe telt feldolgoznia, hogy hónapokig egy idegennel osztotta meg az otthonát, miközben a világ megkérdőjelezte az épelméjűségét – írja a Metro.