Kinyílt a padlásajtó, és egy szem nézett vissza rá: Sokkoló, ki rejtőzött hónapokig a fiatal anya lakásában

Hónapokon át rettegésben élt egy fiatal nő, akinek senki nem hitt. Barátai és orvosai meggyőzték, hogy elment az esze, még erős gyógyszereket is kapott a képzelt hangokra, aztán egy este kinyílt a padlásajtó, és kiderült a hátborzongató igazság.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.25. 17:00
A most 31 éves Chloe története olyan, mint egy olcsó horrorfilm, de számára a húsba vágó valóság volt. A Kentben élő nő évekkel ezelőtt, a húszas évei közepén vette észre, hogy valami nincs rendben a lakásában. Az egész egy nyitva felejtett padlásajtóval kezdődött, majd jöttek a megmagyarázhatatlan zajok.

Hónapokig csak a rejtélyesen kinyíló padlásajtó utalt rá, hogy valaki más is lakik a lakásban, de Chloénak senki sem hitt Fotó: Pexels – Képünk illusztráció

Ott van valaki, és engem figyel

– emlékezett vissza Chloe a pillanatra, amikor először érezte a jeges rémületet.

A barátai azonban nem segítettek, sőt: elkönyvelték, hogy a fiatal anya mentális állapota összeomlott. Amikor Chloe arról beszélt, hogy lépteket hall a feje felől, csak annyit mondtak neki, hogy ezek csak hangok a fejében.

Zombivá tették a gyógyszerek

A környezete nyomására Chloe végül orvoshoz fordult. Mivel korábban is küzdött mentális nehézségekkel, az orvosok nem sokat teketóriáztak: antipszichotikumokat írtak fel neki.

Úgy éltem, mint egy zombi

– mesélte a TikTokon megosztott videójában. Miközben a gyógyszerek tompították az érzékeit, az ismeretlen lakó továbbra is ott volt a plafon felett.

Sokkoló szembesülés: Kinyílt a padlásajtó, és ott volt egy idegen

Két hónap telt el a gyógyszeres kábultságban, mire eljött a leszámolás pillanata. Egyik éjjel Chloe saját szemével látta, ahogy a padlásajtó lassan kinyílik, és egy idegen férfi bámul le rá a sötétből. A nő pánikszerűen rohant ki az utcára és hívta a rendőrséget.

A kiérkező járőrök nem hittek a szemüknek: a padlás tele volt táskákkal és holmikkal. Egy férfi valóban ott rendezkedett be Chloe feje felett.

A szomszéd árulása

Később derült ki a legdurvább részlet: a hívatlan vendég a szomszéd ismerőse volt, aki hajléktalanként kereste a menedéket. A szomszéd nemcsak tudott a dologról, de ő csempészett fel élelmet a férfinak, miközben Chloe arcába hazudott.

Ő rakta oda, ő adott neki enni. Ezért mondta mindenkinek, hogy ő nem hall semmit, miközben pontosan tudta, hogy lakik ott valaki

– mondta Chloe.

Bár a barátai és a szomszédai végül bocsánatot kértek tőle, a nőnek hosszú időbe telt feldolgoznia, hogy hónapokig egy idegennel osztotta meg az otthonát, miközben a világ megkérdőjelezte az épelméjűségét – írja a Metro

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
