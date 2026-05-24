Sokkoló vallomást tett Britney Spears: édesanyja állítólag megölt egy embert
Az énekesnő letartóztatásáról készült felvételek rengeteg kérdést vetnek fel.
A Britney Spears márciusi ittas vezetés miatti letartóztatása során készített rendőrségi felvételen a popsztár azt állította a rendőröknek, hogy édesanyja, Lynne Spears egyszer megölt egy férfit anélkül, hogy következményekkel kellett volna szembenéznie.
Britney Spears édesanyja megölt egy embert?
Amikor az egyik rendőr tájékoztatta Britneyt, hogy rendkívül veszélyes alkohol vagy drogok, vagy mindkettő hatása alatt vezetni, a 44 éves énekesnő így válaszolt: „Igen, uram, tudom. Az anyukám tényleg megölt egy bicikliző férfit, de én még soha nem csináltam ilyet” – áll a TMZ által megszerzett videóban.
És semmi sem történt vele! ... Miért nem tartóztatták le? Hogyhogy az anyukám mindent megúszott?
- kérdezte a látszólag zavart Spears.
Britney azt állította, hogy az édesanyja őt is megpróbálta megölni, majd feszült szóváltásba keveredett a rendőrökkel, miután közölték vele, hogy letartóztatják.
Mindez bármilyen bizarrnak is hangzik, állítólag igaz. 2008-as memoárjában, a Through the Storm-ban Lynne elmagyarázta, hogy 1975-ben megölt egy Anthony Winters nevű 12 éves fiút, miközben sietve vitte a testvérét egy kentwoodi kórházba. „Az utak csúszósak voltak az esőtől, és amikor befordultam a kanyarban, egy szembejövő autó jött a bal sávban” – írja.
Egy pillanat alatt két fiatal fiút láttam biciklizni az úton. Abban a pillanatban az a rossz érzésem támadt, hogy elütök valakit, de lehetetlen lesz nem elütnöm, mert tudtam, hogy az autóm nem fog megállni, hiába is taposok a fékre. Az egyik fiúnak sikerült eltennie a biciklijét az útból, de a barátját, egy 12 éves fiút, akinek a háza közvetlenül a baleset helyszíne mellett volt, elütötte az autó
- olvasható a könyvben.
A most 71 éves Lynne-t nem vádolták meg az incidens miatt - írta a Page Six.
Ahogy arról már korábban beszámoltunk, Spearst még márciusban tároztatták le ittas vezetésért, amelyről nemrég kiderült, hogy nemcsak alkohol volt autójában és szervezetésben, de felírt gyógyszerek is. A rendőrtisztek állítása szerint letartóztatás során hangulatingadozásai voltak az énekesnőnek, és olykor brit akcentussal beszélt. Az esetet követően elvonóra vonult be, majd ügyvédje elfogadta a vádalkut, melynek keretében 12 hónap próbaidőt kapott Spears.
