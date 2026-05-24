Sokkoló vallomást tett Britney Spears: édesanyja állítólag megölt egy embert

A Britney Spears márciusi ittas vezetés miatti letartóztatása során készített rendőrségi felvételen a popsztár azt állította a rendőröknek, hogy édesanyja, Lynne Spears egyszer megölt egy férfit anélkül, hogy következményekkel kellett volna szembenéznie.

Britney Spears édesanyja megölt egy embert? Fotó: AFP

Amikor az egyik rendőr tájékoztatta Britneyt, hogy rendkívül veszélyes alkohol vagy drogok, vagy mindkettő hatása alatt vezetni, a 44 éves énekesnő így válaszolt: „Igen, uram, tudom. Az anyukám tényleg megölt egy bicikliző férfit, de én még soha nem csináltam ilyet” – áll a TMZ által megszerzett videóban.

És semmi sem történt vele! ... Miért nem tartóztatták le? Hogyhogy az anyukám mindent megúszott?

- kérdezte a látszólag zavart Spears.

Britney azt állította, hogy az édesanyja őt is megpróbálta megölni, majd feszült szóváltásba keveredett a rendőrökkel, miután közölték vele, hogy letartóztatják.

Mindez bármilyen bizarrnak is hangzik, állítólag igaz. 2008-as memoárjában, a Through the Storm-ban Lynne elmagyarázta, hogy 1975-ben megölt egy Anthony Winters nevű 12 éves fiút, miközben sietve vitte a testvérét egy kentwoodi kórházba. „Az utak csúszósak voltak az esőtől, és amikor befordultam a kanyarban, egy szembejövő autó jött a bal sávban” – írja.

Egy pillanat alatt két fiatal fiút láttam biciklizni az úton. Abban a pillanatban az a rossz érzésem támadt, hogy elütök valakit, de lehetetlen lesz nem elütnöm, mert tudtam, hogy az autóm nem fog megállni, hiába is taposok a fékre. Az egyik fiúnak sikerült eltennie a biciklijét az útból, de a barátját, egy 12 éves fiút, akinek a háza közvetlenül a baleset helyszíne mellett volt, elütötte az autó

- olvasható a könyvben.

A most 71 éves Lynne-t nem vádolták meg az incidens miatt - írta a Page Six.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, Spearst még márciusban tároztatták le ittas vezetésért, amelyről nemrég kiderült, hogy nemcsak alkohol volt autójában és szervezetésben, de felírt gyógyszerek is. A rendőrtisztek állítása szerint letartóztatás során hangulatingadozásai voltak az énekesnőnek, és olykor brit akcentussal beszélt. Az esetet követően elvonóra vonult be, majd ügyvédje elfogadta a vádalkut, melynek keretében 12 hónap próbaidőt kapott Spears.