Fekete festékkel öntötte le a menyasszonyt a bosszúszomjas sógornő, ezért tette

Minden nő rémálma vált valóra Gemma Monk számára 2024 májusában. A 35 éves menyasszony épp élete legboldogabb napjára készült a házasságkötő teremnél, amikor a semmiből felbukkant sógornője, Antonia Eastwood. A gratuláció helyett azonban egy vödör fekete festék érkezett: a sötét folyadék teljesen tönkretette a méregdrága fehér ruhát, a násznép szeme láttára. A döbbent csendet csak a sógornő elviharzása törte meg.

A fehér ruhás menyasszony egy pillanat alatt vált bosszú áldozatává, amikor sógornője leöntötte fekete festékkel / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Rettegett a börtöntől, miután leöntötte a menyasszonyt

A 49 éves Antonia Eastwoodot 10 hónap börtönbüntetésre ítélték, amit 12 hónapra felfüggesztettek. A nő most a Daily Mailnek törte meg a csendet, és érezhetően megviselték az események.

Szégyellem magam. Ez nem én vagyok. Soha életemben nem volt dolgom a rendőrséggel. Soha. Az ítélethirdetés napján súlyos pánikrohamot kaptam. Rettegtem, hogy börtönbe kell mennem. Az egész ügy rányomta a bélyegét az életemre

– nyilatkozta az asszony.

Egy gáncsolás indította el a háborút

De mi vezetett idáig? A bosszú gyökerei egy évvel korábbra nyúlnak vissza, Antonia saját esküvőjére. Férje, Ashley (a menyasszony bátyja) szerint Gemma szándékosan tönkretette az ő nagy napjukat. A férfi azt állítja, húga keresztbe tette a lábát a folyosón, amikor Antonia elvonult mellette az oltár felé. Ez a vélt vagy valós sértés indította el azt a családi viszályt, amely végül a fekete festékes támadásban csúcsosodott ki.

A sértődés akkora volt, hogy Ashley-t és Antoniát meg sem hívták Gemma esküvőjére – ők azonban hívatlanul is megjelentek.

Oda a méltóság, oda az öröm

Bár Gemma a támadás után átöltözött egy másik ruhába és végigcsinálta a szertartást, a lelki sebek nem gyógyulnak. A bíróságon felolvasott vallomása szerint az élete teljesen kisiklott az eset óta.

Ez a nap életem legkülönlegesebb pillanata helyett, a legrosszabb emlékem lett. Elveszítettem minden méltóságomat. Ha nem lennének a gyerekeim és a családom, azt hiszem, ki sem kelnék az ágyból

– vallotta be megtörten az áldozat.

A bosszúvágy nemcsak érzelmi, hanem komoly anyagi kárt is okozott: a házasságkötő teremben esett kár és a takarítás költségei meghaladják az 5000 fontot (több mint 2 millió forintot). Antonia Eastwood most Manchesterben próbál új életet kezdeni, de a „fekete ruhás bosszúálló” bélyegét valószínűleg soha nem mossa le magáról – írja a brit Mirror.