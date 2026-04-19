Elképesztő bosszúvágy: saját sógornője öntötte le festékkel a menyasszonyt az esküvő előtt

A kétgyermekes, 35 éves Gemma Monk esküvője nem mesébe illően zajlott, ugyanis 49 éves sógornője, Antonia Eastwood fekete festékkel öntötte őt le. A kétgyermekes édesanya elmesélte a nagy napján átélt borzalmakat, és állítása szerint még mindig nem tudja, miért tette ezt vele sógornője.

Sógornője tette tönkre az esküvőjét – bíróságra vitte az ügyet

A bíróságon elhangzott, hogy Antonia Eastwood, aki Gemma bátyjához, Ashley-hez ment feleségül a történtek után elmenekült a helyszínről, miközben az áldozata könnyekben tört ki. Meglepő módon Gemma összeszedte magát, lemosta az arcát és a testét, majd kölcsönkért egy ruhát, hogy összeházasodhasson több mint 20 éve együtt élő partnerével.

Elhatározta, hogy az esküvő nem fog megtörténni

– nyilatkozta Gemma.

A kétgyermekes édesanya hozzátette, hogy egy pillanatig sem habozott, ha kellett volna, bugyiban és fekete festékkel az arcán lép az oltárhoz.

A bíróságon kiderült, hogy sem Antonia Eastwood, sem férjét nem hívták meg az esküvőre az egy évvel kirobbant, és azóta is tartó viszály miatt. Gemma elárulta, hogy tévesen vádolták meg azzal, hogy megpróbálta szabotálni bátyja esküvőjét 2023 szeptemberében.

Gemma és Ken esküvőjére 2024. május 24-én került megrendezésre. Gemma visszafojtotta a könnyeit, miközben a bíróság előtt felolvasta az áldozati hatástanulmányt: „Az, hogy a bátyám felesége festéket öntött rám, megváltoztatta az életfelfogásomat, és elgondolkodtatott azon, vajon tényleg valami rosszat tettem-e, vajon hibáztam-e.”

Visszaemlékezve arra a sorsdöntő napra, így mesélte: „Volt egy olyan megérzésem, egy rossz előérzetem, hogy valami nem stimmel, amikor apámmal kiszálltunk a kocsiból. De ő azt mondta, biztos csak az idegesség miatt van.”

Amikor apjával, Jasonnel, és a koszorúslányokkal belépett az előcsarnokba, hallotta, hogy a nevét kiáltják. Egy pillanat alatt a szeme sarkából látta, hogy valaki fekete festéket önt rá. Azonnal értesítették a rendőrséget, ami három hónappal később önkéntes kihallgatáshoz vezetett, amelyen minden kérdésre Antonia azt a választ adta, hogy nem nyilatkozik. Később bűnösnek vallotta magát és elismerte, hogy az incidens bosszúból elkövetett támadás volt.