Több műtéten kellett átesnie, miután megtámadta egy csimpánz: hihetetlen történet egy fiatal sportolóról

Egy amerikai középiskolai birkózóbajnok, Dunia Sibomana-Rodriguez elképesztő életutat tudhat maga mögött, a sportoló most új fejezetet nyit a történetében.

A sportolónak több arcrekonstrukciós műtéten kellett átesnie gyerekkorában

A fiatal sportoló előtt ígéretes karrier áll

A 18 éves sportoló márciusban újabb nagy sikert ért el, ezzel tovább erősítve kiemelkedő középiskolai birkózókarrierjét. Teljesítménye önmagában is figyelemre méltó, de az odáig vezető út teszi igazán rendkívülivé.

Nem gondoltam volna, hogy idáig jutok, hogy egy másik országból érkezve sikeres birkózó leszek

– mondta egy interjúban.

Dunia gyermekkora azonban tragédiával indult. Hatéves korában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban egy csimpánztámadás áldozata lett testvérével és unokatestvérével együtt. A támadás során unokatestvére életét vesztette, míg ő súlyos sérüléseket szenvedett az arcán, ajkán és jobb fülén, valamint elvesztette az egyik ujját is.

Nyolcéves korában került az Egyesült Államokba, ahol hosszú és nehéz gyógyulási folyamat vette kezdetét. A Stony Brook Children's Hospital szakemberei több arcrekonstrukciós műtétet végeztek el rajta, amelyeket a Smile Rescue Fund for Kids támogatásával ingyenesen biztosítottak.

Körülbelül 16 műtéten estem át

– mesélte. A sérülések következményeként a mai napig halkan beszél, de ez sem akadályozta meg abban, hogy kiemelkedő sportolóvá váljon.

Dunia története nemcsak a kitartásról, hanem az újrakezdés erejéről is szól és arról, hogy a legnehezebb indulásból is lehet egészen elképesztő sikertörténet.

Dunia Sibomana-Rodriguez élete az Egyesült Államokba kerülése után sem volt könnyű, miután elveszítette biológiai szüleit. Az élete azonban gyökeresen megváltozott, amikor Long Beachre került. Itt ismerkedett meg későbbi nevelőapjával, Miguel Rodriguezzel, aki egy helyi birkózóedző segítője volt. Nem sokkal később a Rodriguez család örökbe fogadta a fiút, és bevezette őt a birkózás világába.

A sport hamar az élete részévé vált, és elképesztő sikereket ért el. Mielőtt márciusban országos bajnoki címet szerzett volna, öt Nassau megyei bajnokságot és három állami bajnoki címet nyert meg - írja a People.