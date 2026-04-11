Undorító, mit tüsszentett ki egy nő az orrából – egy parazita támadta meg

Egy egészen hátborzongató esetről számoltak be külföldi orvosok: egy 58 éves görög nő olyan fertőzést kapott el, amelynek következtében férgeket tüsszentett ki az orrából. A különös esetet egy ritka parazita, a Oestrus ovis, vagyis a juhbagócs okozta, ami jellemzően birkákat és kecskéket támad meg.

Tünetek: arcüregi fájdalom, tüsszentés,... férgek?

A nő egy görög szigeten dolgozott, a szabadtéren, közvetlenül egy legelő közelében. A sajtóhírek szerint eleinte csak tompa fájdalmat érzett az arca közepén, amely aztán fokozatosan erősödött. Körülbelül két-három héttel később pedig súlyos köhögés is jelentkezett nála. Az igazi sokk azonban csak ezután következett:

amikor egyszer tüsszentett, apró, mozgó „férgek” távoztak az orrából.

Ez a látvány annyira megdöbbentette, hogy azonnal orvoshoz fordult. Ezt követően fül-orr-gégész szakemberek vizsgálták meg a beteg nőt, és sebészeti beavatkozással eltávolították az arcüregéből a férgeket. Összesen 10 lárvát és egy bábot találtak az orr két oldalán elhelyezkedő melléküregekben. Végül laboratóriumi vizsgálatok során kiderült, hogy a lárvák a juhbagócs féregcsaládhoz tartoznak. Ez a rovar általában juhok és kecskék orrnyílásaiba juttatja lárváit, amelyek az állatok orrjárataiban fejlődnek tovább.

A lárvák okozta emberi fertőzést az orvosok a Myiasis nevű állapotként azonosították. Ez akkor alakul ki, amikor bizonyos legyek lárvái az emberi testben telepednek meg.

Hogyan fertőződhetett meg a görög nő?

Az orvosok szerint a nő megfertőzése valószínűleg akkor történt, amikor a juhok közelében volt. A legtöbb embernél az ilyen fertőzések nem fejlődnek tovább, mert az emberi szervezet nem ideális környezet a lárvák számára. Ebben az esetben azonban egy különleges tényező is szerepet játszhatott: a nő orrsövénye erősen el volt ferdülve. Az orvosok úgy vélik, ez megakadályozhatta, hogy a lárvák időben távozzanak, így tovább fejlődhettek. Különösen szokatlan, hogy az egyik lárva már bábbá alakult – ez normál esetben a gazdatesten kívül, a talajban történik. A szakemberek szerint ez

biológiailag szinte lehetetlennek

tűnik az emlősök testében.

Ritka, de nem példátlan parazita Az ilyen fertőzések eléggé ritkák embereknél, és ha előfordulnak, leggyakrabban a szemet érintik. Az orrjáratok fertőződése sokkal kevésbé gyakori, ezért az eset ilyen szempontból is különösen figyelemre méltó.

A beteg hölgy végül sikeresen felépült. Ehhez a sebészeti eltávolítás után orrdugulást csökkentő gyógyszereket kapott, és így végül teljes gyógyulást jelenthettek ki nála.