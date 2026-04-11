Undorító, mit tüsszentett ki egy nő az orrából – egy parazita támadta meg
Egy Görögországban dolgozó nő először azt kezdte el érezni, hogy fáj az arca. Később, amikor tüsszentett, apró féregek, és azok bábjai jöttek ki az orrából. A ritka fertőzés miatt végül sebészeti úton kellett eltávolítani a parazitákat az arcüregéből.
Egy egészen hátborzongató esetről számoltak be külföldi orvosok: egy 58 éves görög nő olyan fertőzést kapott el, amelynek következtében férgeket tüsszentett ki az orrából. A különös esetet egy ritka parazita, a Oestrus ovis, vagyis a juhbagócs okozta, ami jellemzően birkákat és kecskéket támad meg.
Tünetek: arcüregi fájdalom, tüsszentés,... férgek?
A nő egy görög szigeten dolgozott, a szabadtéren, közvetlenül egy legelő közelében. A sajtóhírek szerint eleinte csak tompa fájdalmat érzett az arca közepén, amely aztán fokozatosan erősödött. Körülbelül két-három héttel később pedig súlyos köhögés is jelentkezett nála. Az igazi sokk azonban csak ezután következett:
amikor egyszer tüsszentett, apró, mozgó „férgek” távoztak az orrából.
Ez a látvány annyira megdöbbentette, hogy azonnal orvoshoz fordult. Ezt követően fül-orr-gégész szakemberek vizsgálták meg a beteg nőt, és sebészeti beavatkozással eltávolították az arcüregéből a férgeket. Összesen 10 lárvát és egy bábot találtak az orr két oldalán elhelyezkedő melléküregekben. Végül laboratóriumi vizsgálatok során kiderült, hogy a lárvák a juhbagócs féregcsaládhoz tartoznak. Ez a rovar általában juhok és kecskék orrnyílásaiba juttatja lárváit, amelyek az állatok orrjárataiban fejlődnek tovább.
A lárvák okozta emberi fertőzést az orvosok a Myiasis nevű állapotként azonosították. Ez akkor alakul ki, amikor bizonyos legyek lárvái az emberi testben telepednek meg.
Hogyan fertőződhetett meg a görög nő?
Az orvosok szerint a nő megfertőzése valószínűleg akkor történt, amikor a juhok közelében volt. A legtöbb embernél az ilyen fertőzések nem fejlődnek tovább, mert az emberi szervezet nem ideális környezet a lárvák számára. Ebben az esetben azonban egy különleges tényező is szerepet játszhatott: a nő orrsövénye erősen el volt ferdülve. Az orvosok úgy vélik, ez megakadályozhatta, hogy a lárvák időben távozzanak, így tovább fejlődhettek. Különösen szokatlan, hogy az egyik lárva már bábbá alakult – ez normál esetben a gazdatesten kívül, a talajban történik. A szakemberek szerint ez
biológiailag szinte lehetetlennek
tűnik az emlősök testében.
Ritka, de nem példátlan parazita
Az ilyen fertőzések eléggé ritkák embereknél, és ha előfordulnak, leggyakrabban a szemet érintik. Az orrjáratok fertőződése sokkal kevésbé gyakori, ezért az eset ilyen szempontból is különösen figyelemre méltó.
A beteg hölgy végül sikeresen felépült. Ehhez a sebészeti eltávolítás után orrdugulást csökkentő gyógyszereket kapott, és így végül teljes gyógyulást jelenthettek ki nála.
Mire figyelmeztetnek az orvosok?
Bár az ilyen fertőzések rendkívül ritkák, az orvosok azt tanácsolják, hogy aki
- tartós arcfájdalmat,
- szokatlan orrfolyást
- vagy furcsa tüneteket tapasztal,
mindenképpen forduljon szakemberhez. Ebben az esetben további vizsgálatokra van még szükség ahhoz, hogy megértsék, miként volt képes ez a parazita ilyen mértékben fejlődni egy emberi szervezetben, hiszen ezt korábban szinte elképzelhetetlennek tartották.
Top hírek
