Undorító, mit tüsszentett ki egy nő az orrából – egy parazita támadta meg

Egy Görögországban dolgozó nő először azt kezdte el érezni, hogy fáj az arca. Később, amikor tüsszentett, apró féregek, és azok bábjai jöttek ki az orrából. A ritka fertőzés miatt végül sebészeti úton kellett eltávolítani a parazitákat az arcüregéből.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.11. 06:00
parazita görögország fertőzés orvos

Egy egészen hátborzongató esetről számoltak be külföldi orvosok: egy 58 éves görög nő olyan fertőzést kapott el, amelynek következtében férgeket tüsszentett ki az orrából. A különös esetet egy ritka parazita, a Oestrus ovis, vagyis a juhbagócs okozta, ami jellemzően birkákat és kecskéket támad meg. 

Birkákra jellemző parazita támadta meg a görög nőt. Fotó: Pexels

Tünetek: arcüregi fájdalom, tüsszentés,... férgek?

A nő egy görög szigeten dolgozott, a szabadtéren, közvetlenül egy legelő közelében. A sajtóhírek szerint eleinte csak tompa fájdalmat érzett az arca közepén, amely aztán fokozatosan erősödött. Körülbelül két-három héttel később pedig súlyos köhögés is jelentkezett nála. Az igazi sokk azonban csak ezután következett:

 amikor egyszer tüsszentett, apró, mozgó „férgek” távoztak az orrából.

Ez a látvány annyira megdöbbentette, hogy azonnal orvoshoz fordult. Ezt követően fül-orr-gégész szakemberek vizsgálták meg a beteg nőt, és sebészeti beavatkozással eltávolították az arcüregéből a férgeket. Összesen 10 lárvát és egy bábot találtak az orr két oldalán elhelyezkedő melléküregekben. Végül laboratóriumi vizsgálatok során kiderült, hogy a lárvák a juhbagócs féregcsaládhoz tartoznak. Ez a rovar általában juhok és kecskék orrnyílásaiba juttatja lárváit, amelyek az állatok orrjárataiban fejlődnek tovább.

A lárvák okozta emberi fertőzést az orvosok a Myiasis nevű állapotként azonosították. Ez akkor alakul ki, amikor bizonyos legyek lárvái az emberi testben telepednek meg.

Hogyan fertőződhetett meg a görög nő?

Az orvosok szerint a nő megfertőzése valószínűleg akkor történt, amikor a juhok közelében volt. A legtöbb embernél az ilyen fertőzések nem fejlődnek tovább, mert az emberi szervezet nem ideális környezet a lárvák számára. Ebben az esetben azonban egy különleges tényező is szerepet játszhatott: a nő orrsövénye erősen el volt ferdülve. Az orvosok úgy vélik, ez megakadályozhatta, hogy a lárvák időben távozzanak, így tovább fejlődhettek. Különösen szokatlan, hogy az egyik lárva már bábbá alakult – ez normál esetben a gazdatesten kívül, a talajban történik. A szakemberek szerint ez

biológiailag szinte lehetetlennek

 tűnik az emlősök testében.

Ritka, de nem példátlan parazita

Az ilyen fertőzések eléggé ritkák embereknél, és ha előfordulnak, leggyakrabban a szemet érintik. Az orrjáratok fertőződése sokkal kevésbé gyakori, ezért az eset ilyen szempontból is különösen figyelemre méltó.

A beteg hölgy végül sikeresen felépült. Ehhez a sebészeti eltávolítás után orrdugulást csökkentő gyógyszereket kapott, és így végül teljes gyógyulást jelenthettek ki nála.

Orrduguláscsökkentőkkel kezelték a nőt, és azóta teljesen felépült. Fotó: Pexels

Mire figyelmeztetnek az orvosok?

Bár az ilyen fertőzések rendkívül ritkák, az orvosok azt tanácsolják, hogy aki 

  • tartós arcfájdalmat, 
  • szokatlan orrfolyást 
  • vagy furcsa tüneteket tapasztal, 

mindenképpen forduljon szakemberhez. Ebben az esetben további vizsgálatokra van még szükség ahhoz, hogy megértsék, miként volt képes ez a parazita ilyen mértékben fejlődni egy emberi szervezetben, hiszen ezt korábban szinte elképzelhetetlennek tartották.

 

