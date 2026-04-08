Egy mikrobiológus árulta el a titkot: ez lehet a következménye annak, ha nem mosod ki elég gyakran az ágyneműt

Az egyik olyan kérdés, amelyre úgy tűnik, hogy mindenkinek más válasza van, az az, hogy milyen gyakran kellene mosni az ágyneműt. Nemrég egy mikrobiológus is megszólalt, aki elárulta, hányszor lenne érdemes elvégezni ezt a háztartási munkát, és mi lehet a következménye annak, ha elhanyagoljuk.

A koszos ágynemű elősegíti az allergia, a bőrirritáció, sőt akár a megfázás kialakulását is / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Az ágyneműmosás aranyszabálya – ilyen gyakran érdemes lecserélni

A sokunkra jellemző, zsúfolt életmód miatt az ágynemű cseréje könnyen lecsúszhat az otthoni teendőink listájáról, vagy akár teljesen el is feledkezhetünk róla, kivált, mivel nem tartozik a legszórakoztatóbb házimunkák közé. Most azonban egy mikrobiológus is megszólalt, akinek a tanácsai talán rávesznek arra, hogy jobban átgondold, mennyire gyakran veszed rá magad erre a feladatra.

I’m a microbiologist. Here’s how often you should really wash your bedding https://t.co/aBOLj5GIuY pic.twitter.com/KnlKJT8PG5 — The Independent (@Independent) July 19, 2025

Nincs is jobb érzés, mint egy hosszú nap végén bebújni egy tiszta, friss és hívogató ágyba. Azonban ha túl sokáig nem mosod ki, a kényelmes ágyneműk por, baktériumok vagy atkák melegágyává válhatnak, és itt jöhetnek képbe az olyan betegségek is, mint az allergia, a bőrirritáció, sőt akár a megfázás is. A testünk emellett napközben porral, pollenekkel, szennyezőanyagokkal és allergénekkel telítődik, amelyek átkerülhetnek az ágyneműnkre: ezt még az alvás előtti zuhanyozás sem fogja megakadályozni.

Mindez azonban elkerülhető, ha elég gyakran kimosod az ágyneműdet:

A lepedőt és a párnahuzatokat hetente, illetve ha betegséggel küzdöttünk vagy erősen leizzadtunk, három-négy naponta kell mosni, hogy eltávolítsuk az izzadságot, a zsírokat, a mikrobákat, az allergéneket és az elhalt hámsejteket

– mondta el a mikrobiológus Primrose Freestone.

Mennyi az annyi? Mutatjuk a szakértő tanácsait!

Az ágyneműket 60 °C-on vagy annál magasabb hőmérsékleten érdemes mosni a baktériumok és a poratkák elpusztítása érdekében. A piszkos ágyneműn előforduló poratkák orrdugulást és légúti elzáródást okozhatnak, de a mosás elmulasztása ennél is súlyosabb egészségügyi következményekkel járhat.

A takarókat és paplanhuzatokat elég kéthetente mosni, azonban ez az aranyszabály megváltozik, ha háziállatok is élnek a házban, akik időnként a gazdájuk ágyában alszanak. A mosást a címkén feltüntetett legmagasabb hőmérsékleten kell elvégezni.