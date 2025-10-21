RETRO RÁDIÓ

Soha ne tedd ezt a pároddal – 3+1 házimunka, amit minden férfi szívből gyűlöl

Te tudod, hogy milyen házimunkákkal lehet kikergetni a férfiakat a világból? És vajon melyik az, ami azért az „elmegy” kategóriába még belefér? Íme 3+1 házimunka, amit minden férfi szívből gyűlöl.

házimunka autószerelés takarítás

Gyertyafényes vacsorák, egy szerelmes séta a parkban, egy romantikus film közösen. Házimunka. Bizony, utóbbi is a párkapcsolatok elengedhetetlen részét képezik, azonban kevésbé kedvelt tevékenységekről van szó, mint az előbb felsoroltak. Ha minden klappol a kapcsolatban, csak a házimunkában van állandó konfliktus, akkor érdemes elgondolkodni, hogy kinek, melyik házimunka fekszik jobban – írja a Life.hu.

Vajon melyik házimunka való a férfiaknak és melyik a nőknek?
Vajon melyik házimunka való a férfiaknak és melyik a nőknek? Fotó: Freepik/Illusztráció

Egy kapcsolatban mindig fontos az alkalmazkodás, így az is, hogy megfelelően válasszuk meg, melyik házimunka a férfiaknak és melyik a nőknek. Az autó rendben tartása vagy a számlák befizetése általában a férfiaknak „elmegy”, és örömmel végzik. 

De melyek azok a házimunkák, amelyekkel ki lehet őket kergetni a világból?

  1. Mosogatás: ha egy kicsit haragszol a párodra és bosszút szeretnél állni, csak kérd meg, hogy mosogasson el. Az átkozott, piszkos edények az első helyen állnak a férfiak leggyűlöltebb házimunkái között. A mosogatógép praktikusnak tűnhet, de a ki- és bepakolás hasonló érzelmeket vált ki a férfiakból, mint a klasszikus mosogatás.
  2. Bevásárlás: a nők szeretnek hosszasan keresgélni az üzletekben, de a férfiak nem. Soha ne adj egy férfinak bevásárlólistát, mert egyrészt nem fogja, másrészt nem is akarja követni. Számukra a lényeg, hogy minél előbb bedobják a kért élelmiszereket a kosárba és hazamenjenek.
  3. Fűnyírás: bár fizikai munkáról van szó, a legtöbb férfi ki nem állhatja. A tikkasztó melegben, a tűző napon történő fűnyírás havonta 1-2 alkalommal sem vonzó, ezért a férfiak általában halogatják a kertimunkát.

+1 Takarítás: a takarítás sok mindenre kiterjedhet, de a férfiak számára a legundorítóbb a fürdőszoba tisztítása. Inkább elkerülik, mert számukra túlságosan kellemetlen, és úgy vélik, jobb csinálni a koszt, mint feltakarítani.

 

