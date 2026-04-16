A húsevő rovar miatt kilenc évre kerekesszékbe kényszerült, és nem láthatta újszülött gyermekét sem

Kelly Simmons, a 44 éves, négygyermekes édesanya élete egyetlen pillanat alatt fordult rémálommá, miután sürgősségi császármetszéssel hozta világra legkisebb gyermekét. A nő alig két héttel a műtét után visszakerült a kórházba, amikor a sebéből szivárgás indult meg, és magas láza lett – húsevő rovar támadta meg.

Húsevő rovar miatt került a kismama élete veszélybe

Két héttel a sürgősségi császármetszésem után felszökött a lázam, és a sebem váladékozni kezdett

– idézte fel a horrorisztikus eseményeket.

Az orvosok eleinte antibiotikumokkal próbálták kezelni, ám azok hatástalannak bizonyultak. Állapota gyorsan romlott.

Berohantak velem a kórházba. Antibiotikumokat adtak, de nem használtak. A hasam elkezdett szétnyílni, egyik oldalról a másikra.

Hosszas vizsgálatok után derült ki, hogy Kelly nekrotizáló fasciitisben szenved – ez egy ritka, de rendkívül agresszív fertőzés, amely szó szerint elpusztítja a szöveteket.

„Nagyon megijedtem, mert ebben el lehet veszíteni a végtagokat is.”

Az orvosok óriásit hibáztak

A helyzetet súlyosbította, hogy a fertőzés forrása feltehetően a műtéti eszközök nem megfelelő sterilizálása volt. Kelly három hónapot töltött kórházban, miközben szteroidokkal próbálták megállítani a fertőzés terjedését. Ez idő alatt azonban egyáltalán nem találkozhatott újszülött kisfiával.

Három hónapig voltam bent a kórházban, és egyáltalán nem láthattam a babámat, mert attól féltek, fertőző lehetek. Borzalmas volt távol lenni tőle.

A sebét az orvosok nem tudták összevarrni, mert a baktériumok azonnal „felfalták” volna a varratokat. Amikor végül hazamehetett, még mindig súlyos állapotban volt.

„Úgy engedtek haza a kórházból, hogy egy egészségügyi betét volt a hasamra erősítve, hogy felfogja a szivárgó gennyet.”

A hosszú ideig tartó mozdulatlanság miatt izmai súlyosan leépültek.

Mivel olyan sokáig nem tudtam mozogni, az izmaim elsorvadtak, és végül kilenc évig kerekesszékbe kerültem.

A megpróbáltatások ezzel még nem értek véget. Később sérvműtéten esett át, amely után egy újabb ritka betegség, a pyoderma gangrenosum alakult ki nála, fájdalmas fekélyekkel és fertőzésekkel. Állapota egyszer odáig romlott, hogy az orvosok már a legrosszabbra készültek.

Az orvosok 12 órát adtak nekem

Bár végül sikerült felépülnie, a betegségek nyomot hagytak rajta: a fekélyek időről időre visszatérnek. Apró öröm azonban, hogy 9 hosszú év után végre visszanyerte a járás képességét. Habár az út még hosszú előtte, most már sokkal jobbak a kilátásai.