A húsevő rovar miatt kilenc évre kerekesszékbe kényszerült, és nem láthatta újszülött gyermekét sem
Egy brit édesanya rémálommá vált szüléstörténete sokkolta a közvéleményt: egy ritka, húsevő rovar támadta meg a császármetszés utáni sebét, hónapokra elszakította újszülött gyermekétől, és végül kilenc évre kerekesszékbe kényszerítette.
Kelly Simmons, a 44 éves, négygyermekes édesanya élete egyetlen pillanat alatt fordult rémálommá, miután sürgősségi császármetszéssel hozta világra legkisebb gyermekét. A nő alig két héttel a műtét után visszakerült a kórházba, amikor a sebéből szivárgás indult meg, és magas láza lett – húsevő rovar támadta meg.
Húsevő rovar miatt került a kismama élete veszélybe
Két héttel a sürgősségi császármetszésem után felszökött a lázam, és a sebem váladékozni kezdett
– idézte fel a horrorisztikus eseményeket.
Az orvosok eleinte antibiotikumokkal próbálták kezelni, ám azok hatástalannak bizonyultak. Állapota gyorsan romlott.
Berohantak velem a kórházba. Antibiotikumokat adtak, de nem használtak. A hasam elkezdett szétnyílni, egyik oldalról a másikra.
Hosszas vizsgálatok után derült ki, hogy Kelly nekrotizáló fasciitisben szenved – ez egy ritka, de rendkívül agresszív fertőzés, amely szó szerint elpusztítja a szöveteket.
„Nagyon megijedtem, mert ebben el lehet veszíteni a végtagokat is.”
Az orvosok óriásit hibáztak
A helyzetet súlyosbította, hogy a fertőzés forrása feltehetően a műtéti eszközök nem megfelelő sterilizálása volt. Kelly három hónapot töltött kórházban, miközben szteroidokkal próbálták megállítani a fertőzés terjedését. Ez idő alatt azonban egyáltalán nem találkozhatott újszülött kisfiával.
Három hónapig voltam bent a kórházban, és egyáltalán nem láthattam a babámat, mert attól féltek, fertőző lehetek. Borzalmas volt távol lenni tőle.
A sebét az orvosok nem tudták összevarrni, mert a baktériumok azonnal „felfalták” volna a varratokat. Amikor végül hazamehetett, még mindig súlyos állapotban volt.
„Úgy engedtek haza a kórházból, hogy egy egészségügyi betét volt a hasamra erősítve, hogy felfogja a szivárgó gennyet.”
A hosszú ideig tartó mozdulatlanság miatt izmai súlyosan leépültek.
Mivel olyan sokáig nem tudtam mozogni, az izmaim elsorvadtak, és végül kilenc évig kerekesszékbe kerültem.
A megpróbáltatások ezzel még nem értek véget. Később sérvműtéten esett át, amely után egy újabb ritka betegség, a pyoderma gangrenosum alakult ki nála, fájdalmas fekélyekkel és fertőzésekkel. Állapota egyszer odáig romlott, hogy az orvosok már a legrosszabbra készültek.
Az orvosok 12 órát adtak nekem
Bár végül sikerült felépülnie, a betegségek nyomot hagytak rajta: a fekélyek időről időre visszatérnek. Apró öröm azonban, hogy 9 hosszú év után végre visszanyerte a járás képességét. Habár az út még hosszú előtte, most már sokkal jobbak a kilátásai.
A Mirror szerint a legnagyobb fájdalom a nő számára az volt, hogy életét betegségei nagyban lekorlátozták. Mivel nem tudott járni, gyermekével sem tudott úgy foglalkozni, ahogy szeretett volna, élete minden egyes percben veszélyben forgott.
