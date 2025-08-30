Egy ágyban aludt a kutyájával, végül öt napra kómába került – bárkivel megeshet ugyanez!

Sok kutya gazdi számára elképzelhetetlen, hogy házi kedvencével együtt aludjon, mások azonban szívesen osztják meg velük az alvóhelyüket. Egy férfi megtapasztalta, milyen veszélyeket rejt ez utóbbi egy gyilkos fertőzésnek köszönhetően.

Súlyos fertőzés miatt a férfi majdnem elveszítette a karját Fotó: pexels.com

Életveszélyes fertőzés támadta meg, miután a kutyájával aludt

Egy ausztrál férfit szörnyű meglepetés ért: alvás közben véletlenül ráfordult a kutyára, és arcon ütötte. Az állat annyira megijedt, hogy beleharapott a gazdája karjába. A férfi ugyan meglepődött, de nem fordult azonnal orvoshoz, csak amikor a karja megdagadt, és gennyes kiütések jelentek meg rajta. Ekkor került kórházba, ahol a vérnyomása vészesen alacsony szintre zuhant. Ez a szepszis egyik figyelmeztető jele volt.

Az orvosok megállapították, hogy a férfi súlyos bakteriális fertőzésben, úgynevezett nekrotizáló fasciitisben szenved. Ez egy ritka, de életveszélyes betegség, amely akkor alakulhat ki, ha egy seb elfertőződik – írja a Unilad.

A tünetek órák, legfeljebb napok alatt súlyosbodhatnak.

A betegség tünetei:

Erős fájdalom vagy érzéskiesés a seb körül, duzzanat

Láz, fejfájás, fáradtság

Előrehaladott állapotban: hányás, hasmenés, zavartság, valamint sötét foltok és hólyagok a bőrön

A betegséget kísérő szepszis miatt a férfi életveszélybe került. A Redditen számolt be a történtekről: „A kutyám csupán a csuklóm szélét érte el egy mély harapással. Az orvosok elmondták, hogy a nekrotizáló fasciitist okozó baktérium alapvetően az emberi bőrön él, és ha egy seb elég mély, körülbelül 1 a 10 000-hez az esélye, hogy bekerül a szervezetbe, és fertőzést okoz.”

Bár a sebészek végül megmentették a férfi karját, a szepszis miatt szervkárosodást is szenvedett.

A férfi a történtek ellenére megtartotta a kutyáját: „Az orvosok elmondták, hogy a fertőzés szinte biztosan nem a kutyám szájából, hanem a saját bőrömről származott. … Még mindig megvan a kutyám. Nehéz időszak volt neki is, amikor kórházba kerültem, minden olyan gyorsan történt, hogy végül öt napra mesterséges kómába helyeztek.”