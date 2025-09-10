Erre nem is gondoltunk: megdöbbentő, ami a szívrohamról kiderült

A szívrohamot eddig főként a magas koleszterinszinttel, a helytelen táplálkozással, a dohányzással és a magas vérnyomással hozták összefüggésbe. Egy friss kutatás azonban azt állítja: a szívroham kialakulásának hátterében fertőzés is állhat.

Egy vírusfertőzés is kiválthatja a szívrohamot Fotó: Engin Akyurt / unsplash.com – Képünk illusztráció

Először sikerült bizonyítékot találni arra, hogy a szívinfarktus bizonyos esetekben fertőző folyamatok következménye is lehet. A vizsgálatot a finnországi Tamperei és Oului Egyetem, a Finn Egészségügyi és Jóléti Intézet, valamint az Oxfordi Egyetem kutatói végezték. A szakemberek kimutatták, hogy a szívroham leggyakoribb kiváltó oka, a koszorúér-betegség során az érfalban kialakuló, koleszterint tartalmazó plakkokban bakteriális biofilmek bújhatnak meg - számol be róla a The Sun.

A biofilmek zselészerű struktúrák, amelyekben a baktériumok elrejtőznek az immunrendszer és az antibiotikumok elől. Ezek a képződmények akár évtizedekig is lappanghatnak észrevétlenül az artériákban.

Egy vírusfertőzés vagy más külső hatás azonban „felébresztheti” a biofilmet, gyulladást indítva el. Ez a gyulladás megrepesztheti a plakkot, amely zsírból, koleszterinből és más anyagokból áll. A repedés vérrögképződéshez vezethet, amely elzárja a véráramlást, szívinfarktust vagy akár halálos kimenetelű szövődményt okozva.

A kutatás vezetője, Pekka Karhunen professzor elmondta: korábban úgy vélték, hogy a koszorúér-betegség kialakulását kizárólag az oxidált LDL-koleszterin indítja el. Bár a baktériumok szerepét már régen gyanították, eddig nem állt rendelkezésre meggyőző bizonyíték.

Tanulmányunk kimutatta több szájban élő baktérium genetikai anyagát – DNS-ét – az érelmeszesedett plakkokban

– mondta Karhunen.

A kutatócsoport egy speciális antitestet is kifejlesztett, amely képes a biofilmek azonosítására az artériás szövetekben. Bár a felfedezés nem jelenti azt, hogy a hagyományos kockázati tényezőket figyelmen kívül lehetne hagyni, az eredmények új diagnosztikai módszerek előtt nyithatnak utat – például a biofilmek célzott kimutatására. A kutatók azt sem zárták ki, hogy a jövőben oltással lehetne megelőzni a koszorúér-betegség és a szívroham bizonyos formáit.