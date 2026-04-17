Rákbetegnek adta ki magát: Így csalt ki pénzt barátaiból

Egy nevadai nő, Haleigh Knight bűnösnek vallotta magát, miután kiderült, hogy rákbetegnek adta ki magát, és így csalt ki több mint 20 ezer dollárt (6 millió forintot) barátaitól és a jóhiszemű adományozóktól.

Az elkövető sosem szenvedet rákbetegségben, csak pénzhet akart jutni az adományozóktól

Fotó: Sora Shimazaki / Pexels (illusztráció)

Rákbetegséget hazudott a csaló nő

A nő több módszert is bevetett, köztük a GoFundMe-oldalát, hogy pénzt szerezzen. A platform szóvivője hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak az ilyen visszaélésekkel szemben, és minden esetben fellépnek azok ellen, akik mások nagylelkűségét próbálják kihasználni.

A szervező fiókját kitiltottuk a platformunkról minden jövőbeni adománygyűjtéshez. Legfőbb prioritásunk, hogy biztonságos és megbízható helyet biztosítsunk a segítség nyújtására és fogadására, és együttműködünk a bűnüldöző szervekkel a vádlottakkal szembeni nyomozásokban

A bírósági dokumentumok szerint Knightot 5000 és 25 000 dollár közötti értékű lopással vádolták meg. Az ügy egyik kulcsszereplője egy korábbi osztálytárs, Cydney Fink volt, aki elhitte, hogy Knight tartalomkészítőként és utazási tanácsadóként dolgozik, és komoly egészségügyi problémákkal küzd.

Fink és családja több mint 20 ezer dollárt utalt át neki 2023 júniusa és 2025 januárja között, mert azt hitték, a nő leszervez számukra egy utazást. A gyanú akkor merült fel, amikor az általuk finanszírozott utazásokat sorra lemondták. Amikor Fink jogi lépéseket fontolgatott, Knight azt állította, hogy ismer egy ügyvédet, és ő majd közvetít az ügyben.

A csalás végül lelepleződött, és Haleigh Knight márciusban bűnösnek vallotta magát. Az ítélethirdetést június 24-re tűzték ki, és akár egytől öt évig terjedő börtönbüntetésre is számíthat. A megállapodás részeként vállalta, hogy visszafizeti a közel 20 ezer dolláros kártérítést - írja a People.