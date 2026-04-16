Kitálal az ingatlancsaló maffia újabb magyar áldozata: több mint 50 millióval verték át

További magyar áldozattal bővül az a kontinenseken átívelő ingatlancsalási ügy, amelyről Magyarországon először a Ripost számolt be. Az újabb megszólaló ugyanannak az I. Tamás ingatlancsalónak a károsultja, mint a korábbi nyilatkozó. János, több mint 126 ezer eurót – azaz több mint 50 millió forintot – fizetett ki egy egyiptomi ingatlanbefektetés reményében, miközben hónapokig szerződés nélkül, ígéretekre alapozva tartották bizonytalanságban. Bár végül külső segítséggel sikerült megszereznie az ingatlant, súlyos veszteségeket szenvedett el, és története több ponton is megerősíti a korábban feltárt mintázatot: professzionális online jelenlét, tudatos bizalomépítés, majd elhúzódó vagy elmaradó teljesítés – egy olyan rendszerben, amely egyre inkább szervezett működés benyomását kelti. Kik állhatnak valójában a kontinenseken átívelő, rejtélyes csalássorozat mögött? I. Tamás az összes eddigi történetben felbukkan, mint a hálózat közvetítője. János, aki saját nevét egyelőre nem vállalja, nyilvánosan is megszólal majd, ha az ügy jogi szakaszba lép.

Egyiptom, Hurghada az ingatlancsaló ideális vadászterülete (Fotó: Boshy911)

Hogyan kezdődött az ingatlancsalóval való kapcsolat?

„Meggyőző volt az egész.” – mondja János, aki 2024 februárjában került kapcsolatba a hálózat kulcsfigurájával, I. Tamással. Egy, a közösségi médiában intenzíven hirdetett oldal keltette fel az érdeklődését, ahol egyiptomi ingatlanbefektetéseket kínáltak.

Az oldal letisztult és meggyőző volt, a személyes találkozón pedig egy távolságtartó, majd később kifejezetten kedélyes üzletember benyomását keltette

– nyilatkozta János a Metropolnak. Majd hozzátette:

Utólag visszagondolva már akkor is feltűnt, hogy azt állította, minden más egyiptomi ingatlanos csaló és hazug. Ez már akkor gyanús volt, de elhessegettem. A konstrukció vonzó volt: 6–9 éves megtérülés, gyors ügyintézés, néhány hét alatt felújított és azonnal kiadható ingatlan, 90 százalék feletti kihasználtsággal.

János jelentős összeget fizetett ki anélkül, hogy érdemi szerződés lett volna a kezében. Az ingatlanért több mint 110 ezer eurót utalt, további 16 ezer eurót pedig felújításra. Mint később kiderült, mindkét összeg jelentősen túl volt árazva. A pénz közvetlenül I. Tamás – egy szlovák bankszámlán vezetett – számlájára érkezett.

Szerződést akkor nem tudott adni, mert «Egyiptomban ez csak így szokás» – ezt mondta.

A helyzet hónapokig húzódott. Az ígért határidők sorra csúsztak, a kommunikáció akadozott, majd teljesen megszakadt. A gyanú 2024 nyarán erősödött meg Jánosban, amikor hetekig nem kapott érdemi választ. Augusztusban végül családjával együtt Egyiptomba utazott, hogy személyesen nézze meg az ingatlant.

Amikor leutaztam, és láttam, hogy abból, amit ígértek, addig semmi sem teljesült.

A következő kilenc nap gyakorlatilag kényszerű „kármentéssé” vált.