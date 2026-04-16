Kitálal az ingatlancsaló maffia újabb magyar áldozata: több mint 50 millióval verték át
Tovább gyűrűzik a külföldi ingatlanbefektetésekhez kapcsolódó csalássorozat, ami mögött egy rejtélyes maffiahálózat rajzolódik ki. Most az ingatlancsaló egy újabb áldozata mondta el részletesen a történetét. Elképesztő kálvárián van túl.
További magyar áldozattal bővül az a kontinenseken átívelő ingatlancsalási ügy, amelyről Magyarországon először a Ripost számolt be. Az újabb megszólaló ugyanannak az I. Tamás ingatlancsalónak a károsultja, mint a korábbi nyilatkozó. János, több mint 126 ezer eurót – azaz több mint 50 millió forintot – fizetett ki egy egyiptomi ingatlanbefektetés reményében, miközben hónapokig szerződés nélkül, ígéretekre alapozva tartották bizonytalanságban. Bár végül külső segítséggel sikerült megszereznie az ingatlant, súlyos veszteségeket szenvedett el, és története több ponton is megerősíti a korábban feltárt mintázatot: professzionális online jelenlét, tudatos bizalomépítés, majd elhúzódó vagy elmaradó teljesítés – egy olyan rendszerben, amely egyre inkább szervezett működés benyomását kelti. Kik állhatnak valójában a kontinenseken átívelő, rejtélyes csalássorozat mögött? I. Tamás az összes eddigi történetben felbukkan, mint a hálózat közvetítője. János, aki saját nevét egyelőre nem vállalja, nyilvánosan is megszólal majd, ha az ügy jogi szakaszba lép.
Hogyan kezdődött az ingatlancsalóval való kapcsolat?
„Meggyőző volt az egész.” – mondja János, aki 2024 februárjában került kapcsolatba a hálózat kulcsfigurájával, I. Tamással. Egy, a közösségi médiában intenzíven hirdetett oldal keltette fel az érdeklődését, ahol egyiptomi ingatlanbefektetéseket kínáltak.
Az oldal letisztult és meggyőző volt, a személyes találkozón pedig egy távolságtartó, majd később kifejezetten kedélyes üzletember benyomását keltette
– nyilatkozta János a Metropolnak. Majd hozzátette:
Utólag visszagondolva már akkor is feltűnt, hogy azt állította, minden más egyiptomi ingatlanos csaló és hazug. Ez már akkor gyanús volt, de elhessegettem. A konstrukció vonzó volt: 6–9 éves megtérülés, gyors ügyintézés, néhány hét alatt felújított és azonnal kiadható ingatlan, 90 százalék feletti kihasználtsággal.
János jelentős összeget fizetett ki anélkül, hogy érdemi szerződés lett volna a kezében. Az ingatlanért több mint 110 ezer eurót utalt, további 16 ezer eurót pedig felújításra. Mint később kiderült, mindkét összeg jelentősen túl volt árazva. A pénz közvetlenül I. Tamás – egy szlovák bankszámlán vezetett – számlájára érkezett.
Szerződést akkor nem tudott adni, mert «Egyiptomban ez csak így szokás» – ezt mondta.
A helyzet hónapokig húzódott. Az ígért határidők sorra csúsztak, a kommunikáció akadozott, majd teljesen megszakadt. A gyanú 2024 nyarán erősödött meg Jánosban, amikor hetekig nem kapott érdemi választ. Augusztusban végül családjával együtt Egyiptomba utazott, hogy személyesen nézze meg az ingatlant.
Amikor leutaztam, és láttam, hogy abból, amit ígértek, addig semmi sem teljesült.
A következő kilenc nap gyakorlatilag kényszerű „kármentéssé” vált.
A szerződés két órával a hazaindulás előtt került a kezembe, miután már veszekedtem, követelőztem, és bírósággal fenyegetőztem. Addigra kilenc napja hajtottam őket a helyszínen, hogy legalább valami elkészüljön abból, amit hónapokkal korábban megígértek. A lakás még félig sem volt kész, pedig azt állították, hogy teljesen elkészült. Az illető, akivel megállapodtam, egyszer sem jelent meg – mindig volt valamilyen kifogás. Végül egy olyan szerződést kaptam, amit az ő ügyvédjük készített, és egy olyan meghatalmazást is aláírattak velem, ami akár arra is lehetőséget adhatott volna, hogy egy esetleges feljelentést a nevemben visszavonjanak.
Szervezett működés gyanúja
János szerint a későbbiekben egyre inkább kirajzolódott egy szervezettebb, maffiaszerűen működő háttér: az ingatlan bérbeadását feketén intézték, ehhez a hotelen belüli kapcsolatokra volt szükség, a jogi képviselet és az információk visszatartása is koordináltnak tűnt.
Amíg lehetett, mindenki igyekezett távol tartani az információktól és a hivatalos csatornáktól.
János nem hagyta annyiban az ügyet: ügyészségi feljelentést tett, részletes bizonyítékokkal. A válasz azonban elutasító volt. A hatóságok szerint az ügy inkább szerződéses jogvitának minősül, nem bűncselekménynek. Ez több más megszólaló történetével is egybevág, akik hasonló tapasztalatokról számoltak be.
Szerencsére János története nem teljes kudarccal zárult, de ez nagyrészt nem a rendszernek, hanem személyes harcának köszönhető. Egy helyi ismerős, majd egy magyar–arab házaspár segítségével János végül megszerezte a szükséges dokumentumokat, rendezte a tulajdonjogot, és fizikailag is birtokba vette az ingatlant. Ennek ellenére jelentős veszteséget szenvedett el: a túlárazott felújítás költségei és több mint egy évnyi kiesett bérleti bevétel elveszett.
A történet komoly nyomot hagyott Jánosban. A bizalma jelentősen megrendült – nemcsak az üzleti, hanem a személyes kapcsolatokban is.
Most ott tartok, hogy kommunikáció közben keresem a hibát, a túlzást, a hazugság bármilyen jelét.
János szeretné felhívni az emberek figyelmét, hogy mások ne essenek hasonló hibába, és egy életen át kuporgatott pénzüket ne hagyják, hogy elvegyék:
- A mintázat tehát mindig ugyanaz: professzionális online jelenlét, gyors bizalomépítés
- Szerződés nélkül senki ne utaljon pénzt
- Minden esetben ellenőrizni kell az értékesítő jogosultságát
- Gyanús, ha valaki a helyi jogrendet „nem létezőnek” állítja be
I. Tamás áldozatai már közösségi csoportokba szerveződtek, és egyre többen vállalják, hogy megszólalnak. János is így került kapcsolatba más károsultakkal, köztük olyanokkal, akik már korábban nyilatkoztak a Ripostnak. A magyar rendőrséget is kerestük az ügyben, ahová egy másik károsult tett feljelentést, megerősítették, hogy nyomozást folytatnak az ügyben. A károsultak jogi tanácsadója az Egyiptomban élő magyar jogásznő, dr. Gelencsér Tünde, aki bátran kiállt a nyilvánosság elé, szintén a Ripostnak nyilatkozott először. János is mert lépni, de rengetegen megijednek, amikor azt látják, hogy nem automatikusan kapják meg az ingatlant. Sokan egyenesen félnek.
A történet folytatódik: egyre több kérdés merül fel azzal kapcsolatban, hogy I. Tamás nincs egyedül.
Egy titokzatos szervezet képe kezd kibontakozni, ami a háttérből mozgatja a szálakat.
