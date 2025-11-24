Halálos fenyegetések, ronccsá tett életek – de a kormány odacsap a drogmaffiának!

Életveszélyes drogbanda tartja rettegésben a falut, halálos fenyegetéseket kapnak azok, akik ki akarnak szállni. Erről Horváth László országgyűlési képviselő, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos beszél Facebook-videójában. Horváth László arra hívja fel a figyelmet, hogy a miskei gyermekgyilkosság hátterében is a drog állt. Miske polgármestere a tragédia után kiállt és bejelentette, hogy ezek után a drogosokat kivetik maguk közül. Horváth László szerint a gyermekgyilkosság előtt kellett volna ennek megtörténnie. A következő hasonló gyilkosságnak nem szabad megtörténnie!

Horváth László országgyűlési képviselő, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a drog terjedésének megállításáért harcol (Forrás: Facebook)

Drogos hálózat épült ki

Felfoghatatlan, mi zajlik a magyar vidéken: olyan drogos hálózat épült ki, amely szó szerint életeket tesz tönkre, és aki ki akarna szállni, azt megfenyegetik, hogy őt és az unokáját is megölik. Egy férfi például azért nem mer előállni, mert azt mondta: ha kiderül, hogy beszélt: „megölnek mindenkit”.

A banda tagjai egy évvel ezelőtt még fát loptak, ma pedig már félmilliókat keresnek azon, hogy másokat tönkretesznek. A helyiek szerint brutális kizsákmányolás és félelem uralkodik.

Aki belekerül, az már nem tud kiszállni. Ezeknek nincs visszatartó ereje. Ha egyszer megérezte, hogy büntetlenül teheti, a következő lépés már az emberölés.

– mondja egy szemtanú.

Miskén is voltak már jelei annak, hogy elszabadult a pokol, de a gyilkosság után döbbent rá mindenki, hogy amit eddig csak suttogtak, az valójában a szemük előtt történt.

Előtte kellett volna kiállni ellenük, mielőtt embereket, gyerekeket ölnek meg.

– fogalmazott Horváth László a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos, aki drámai posztjában azt írja:

Halálos fenyegetések, ronccsá tett életek. Mások megmérgezéséből akarnak könnyű pénzt keresni, félelem, kizsákmányolás és elvett életek árán. Gyomorforgató és torokszorító aljasság. A kábítószer és szervezett bűnözés egyetlen formájával sem lehet együtt élni: nem is fogunk. A zéró tolerancia marad, a hajtóvadászat folytatódik! Nincs kímélet.

A kormány drogpolitikája egyértelmű: aki drogot terjeszt, annak nincs helye a társadalomban. Mert minden gramm mögött ott egy tönkretett élet, egy szétzilált család, egy rettegő falu.