Most érkezett: letartóztatták a Váci úti baleset okozásával gyanúsított férfit

Egy hónapra rendelték el a letartóztatását. A Váci úti tragikus balesetben többen is életüket vesztették.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.13. 17:40
A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra elrendelte a Váci úti tragikus baleset okozásával gyanúsított férfi letartóztatását - tájékoztatta a Fővárosi Törvényszék hétfőn az MTI-t.

A bíróság letartóztatta a Váci úti tragikus baleset okozásával gyanúsított férfit / Fotó:  unsplash.com – Képünk illusztráció

Letartóztatták a Váci úti tragikus baleset okozásával gyanúsított férfit

Közleményük szerint május 13-ig rendelték el a férfi letartóztatását, akit halált okozó közúti veszélyeztetés bűntettével gyanúsítanak.

A megalapozott gyanú szerint a külföldi állampolgárságú férfi április 10-én, pénteken késő este autójával a Váci úti felüljárón a megengedett sebességet jelentősen túllépve közlekedett, a záróvonalat szándékosan átlépve átment a szemközti forgalmi sávba, és így előzte meg az előtte haladó gépjárműveket. Ezután két, vele azonos irányban, szabályosan haladó autóval ütközött, majd elvesztette az irányítást a járműve felett, és átsodródott a szemközti sávba, ahol ismét egy szabályosan közlekedő járművel ütközött.

Az ütközés következtében a vétlen sofőr autója a szalagkorlátot áttörve a felüljáróról az az alatti füves területre zuhant, vezetője a helyszínen meghalt

 - írták.

A gyanúsított ezt követően - a négy utast szállító személyautójával - egy másik gépjárművel is ütközött. A külföldi férfi autójának férfi utasa a kórházba szállítás közben életét vesztette, női utasai könnyeb sérüléseket szenvedtek.

A törvényszék közölte: a terhelt cselekménye bizonyítottság esetén halált okozó közúti veszélyeztetés bűntettének megállapítására lehet alkalmas, és 5-től 10 évig tartó szabadságvesztéssel is büntethető. Az ügyészség a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélyének megakadályozása miatt indítványozta a terhelt letartóztatását.

A férfi jelenleg ideiglenes tartózkodási engedéllyel van Magyarországon. Büntetett előéletű, korábban szintén közlekedési bűncselekmény elkövetése miatt vonták felelősségre, és több alkalommal követett el közlekedési szabálysértést is - ismertették.

A Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája megállapította, hogy a férfi esetében fennáll a büntetőjogi felelősség elkerülése, a szökés és az elrejtőzés veszélye, továbbá előélete alapján feltételezhető a bűnismétlés is, így a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok kizárólag a gyanúsított letartóztatásával biztosíthatók.

 

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu