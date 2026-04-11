Brutális baleset Budapesten: 5 autó ütközött, ketten meghaltak - részletek

Az egyik autó az ütközés erejétől átvágódott a szalagkorláton, majd több méteres zuhanással lerepült a hídról. A halálos balesetnek két áldozata van.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.11. 07:05
baleset gyorshajtás Váci út tömegkarambol

Sokkoló látvány fogadta az arra járókat szombaton virradóra a Göncz Árpád városközpontnál, Váci út és a Róbert Károly körút kereszteződésében: egy felismerhetetlenségig összezúzódott kocsi a Róbert Károly körúton hevert, míg egy totálkárosra tört Audi roncsa a hídon füstölgött. Kiderült, hogy a baleset a felüljárón történt, az egyik autó azonban az ütközés erejétől a mélybe zuhant. A halálos balesetnek két áldozata van, egyiküket hosszú időn keresztül próbálták megmenteni, de a kórházba vezető úton elhunyt. 

Halálos baleset: A Váci úti felüljáróról lezuhant kocsi teljesen összetört, vezetője meghalt / Fotó: Bors

A Borsnak az arra járók elmondták, hogy a felüljárót és a Róbert Károly körutat is valósággal beborították a kocsik darabjai. Sokan elsőre nem is értették, mi történt a lent heverő autóval:

Nagyon össze volt törve, de nem volt más összetört kocsi a környékén, sem kidöntött oszlop. Akkor értettük meg, hogy valószínűleg fentről esett le

– magyarázta egy arra autózó férfi. Hozzáfűzte, hogy a szalagkorláton ők, ahol álltak, nem láttak hiányzó elemet, ami azt jelenti, hogy az autó valószínűleg átrepült a híd szalagkorlátja felett, majd lezuhant a körútra. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság elmondása alapján valójában tömegkarambol történt, ugyanis összesen öt autó ütközött össze:

"Összeütközött öt személygépkocsi Budapest XIII. kerületében, a Váci út és a Róbert Károly körút kereszteződésében. A baleset következtében egy autó lesodródott a hídról – közölte a Katasztrófavédelem. Egy ember az egyik roncsba beszorult, őt feszítővágóval kellett kiemelni."

A fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a fővárosi hivatásos tűzoltók műszaki mentést végeznek. Az egységek egy beszorult utast kiemeltek járművéből. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták

tették hozzá.

A lezuhant kocsi vezetője azonnal meghalt / Fotó: Bors

A lap úgy tudja, hogy lezuhant kocsit vezető sofőr azonnal meghalt, rajta már nem lehetett segíteni, ellenben a fent ragadt Audi sofőrjét hosszú időn keresztül próbálták újraéleszteni. Bár úgy tűnt, hogy sikerült stabilizálni az állapotát, végül őt sem lehetett megmenteni: a mentősök minden erőfeszítése ellenére a kórházba vezető úton meghalt. 

Azt, hogy pontosan hogyan történt a baleset, egyelőre nem tudni, a körülményeket a rendőrség vizsgálja. 

 

