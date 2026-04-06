Tetoválását szerette volna eltávolítani – Sokkolta, ami ezután történt

A több mint 800 ezer TikTok-követővel rendelkező tartalomkészítő elárulta, hogy a sérülés a térdhajlatában lévő tetoválás harmadik lézeres kezelése után jelent meg. Bár a 29 éves Kyra Green saját bevallása szerint jól bírja a fájdalmat, soha nem gondolta volna, hogy ilyen reakciót vált ki a bőréből, amikor arra kérte a szakembert, hogy állítsa magasabb fokozatra a tintarészecskéket lebontó lézert.

Rémisztő látvány fogadta a tetoválását eltávolító kezelés után

Sokkoló mellékhatással küzdött a tiktokker a tetováláseltávolítás után

Tegnap értem haza a kezelésről. Akkor még csak annyit éreztem, hogy egy kicsit lüktet a bőröm

– emlékezett vissza Kyra.

Aztán lenéztem, és láttam, hogy elkezd felhólyagosodni. Először megnyugtattam magam: Oké, ezek biztos csak apró hólyagok. Hallottam már, hogy tetováláseltávolítás után előfordulhat ilyesmi. Semmi baj.

Azonban sokkoló látvány fogadta a 29 éves tiktokkert, amikor másnap reggel felébredt, és egy hatalmas hólyagot látott térdének a hátsó részén.

„Nézzétek, így néz ki!” – mutatta meg követőinek a TikTokon. „Mi lehet ez?!”

Az interneten egymilliárd különböző tanácsot olvasni. Ha veled is történt már hasonló, írd meg, te mit tettél!

– kérte a követőit.

Kyra Green elárulta, hogy azóta nem volt több kezelésen, mióta meglátta a hólyagot, mivel mindenképpen megszerette volna várni, amíg teljesen meggyógyul a bőre.

Kyra elmondása szerint a citrom nagyságúra duzzadt hólyag nemcsak ijesztő, de rendkívül fájdalmas is volt. Úgy fogalmazott, hogy olyan érzés volt, mintha egy vízzel teli lufit rögzítettek volna a vádlija fölé, ami minden mozdulatnál feszül. A hatalmas dudor végül egy hétig volt Kyra lábán, mielőtt magától kifakadt, a teljes gyógyulása pedig ezután hetekig tartott. A fiatal nő egy későbbi TikTok-videóban azt is megmutatta követőinek, ahogy az édesanyja kitisztítja és bekötni a sebet.

Kyra a hozzászólásokban külön köszönetet mondott azoknak a bőrgyógyászoknak, akik szakmai tanácsaikkal segítettek neki. A történtek után pedig az influenszer úgy döntött, a jövőben sokkal óvatosabb lesz, és lassabb tempóra vált a tetováláseltávolításban.