RETRO RÁDIÓ
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Tetoválását szerette volna eltávolítani – Sokkolta, ami ezután történt

Az interneten kért segítséget, miután rájött, hogy egy hatalmas hólyag keletkezett a lábán. Sokkoló felvételt osztott meg a tetoválását eltávolító influenszer.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.06. 18:00
A több mint 800 ezer TikTok-követővel rendelkező tartalomkészítő elárulta, hogy a sérülés a térdhajlatában lévő tetoválás harmadik lézeres kezelése után jelent meg. Bár a 29 éves Kyra Green saját bevallása szerint jól bírja a fájdalmat, soha nem gondolta volna, hogy ilyen reakciót vált ki a bőréből, amikor arra kérte a szakembert, hogy állítsa magasabb fokozatra a tintarészecskéket lebontó lézert.

Rémisztő látvány fogadta a tetoválását eltávolító kezelés után 
Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Sokkoló mellékhatással küzdött a tiktokker a tetováláseltávolítás után

Tegnap értem haza a kezelésről. Akkor még csak annyit éreztem, hogy egy kicsit lüktet a bőröm

– emlékezett vissza Kyra.

Aztán lenéztem, és láttam, hogy elkezd felhólyagosodni. Először megnyugtattam magam: Oké, ezek biztos csak apró hólyagok. Hallottam már, hogy tetováláseltávolítás után előfordulhat ilyesmi. Semmi baj.

Azonban sokkoló látvány fogadta a 29 éves tiktokkert, amikor másnap reggel felébredt, és egy hatalmas hólyagot látott térdének a hátsó részén.

„Nézzétek, így néz ki!” – mutatta meg követőinek a TikTokon. „Mi lehet ez?!”

Az interneten egymilliárd különböző tanácsot olvasni. Ha veled is történt már hasonló, írd meg, te mit tettél!

– kérte a követőit.

Kyra Green elárulta, hogy azóta nem volt több kezelésen, mióta meglátta a hólyagot, mivel mindenképpen megszerette volna várni, amíg teljesen meggyógyul a bőre.

Kyra elmondása szerint a citrom nagyságúra duzzadt hólyag nemcsak ijesztő, de rendkívül fájdalmas is volt. Úgy fogalmazott, hogy olyan érzés volt, mintha egy vízzel teli lufit rögzítettek volna a vádlija fölé, ami minden mozdulatnál feszül. A hatalmas dudor végül egy hétig volt Kyra lábán, mielőtt magától kifakadt, a teljes gyógyulása pedig ezután hetekig tartott. A fiatal nő egy későbbi TikTok-videóban azt is megmutatta követőinek, ahogy az édesanyja kitisztítja és bekötni a sebet.

Kyra a hozzászólásokban külön köszönetet mondott azoknak a bőrgyógyászoknak, akik szakmai tanácsaikkal segítettek neki. A történtek után pedig az influenszer úgy döntött, a jövőben sokkal óvatosabb lesz, és lassabb tempóra vált a tetováláseltávolításban.

„Egy olyan sötét tetoválás esetében, mint az enyém, előre figyelmeztettek, hogy legalább hat alkalomra lesz szükség a teljes eltűnéshez” – magyarázta. „Valójában azonban senki sem tudja megjósolni a pontos végeredményt, amíg bele nem vágunk, hiszen mindenki bőre másképpen reagál a lézerre” – idézte Kyra szavait a People.

@kyra212green

I wanted to give you an ample amount of time to decide if you want to see it before showing you guys 😬

♬ Chopin Nocturne No. 2 Piano Mono - moshimo sound design

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
