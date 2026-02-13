RETRO RÁDIÓ

Szoboszlait hátba támadták Liverpoolban, a távollétében szálltak bele

Kiderült, hogy nem pótolhatatlan, és még csak nem is a legjobb?! Szoboszlai Dominik nélkül nyert a Pool, máris kikezdték.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.13. 15:15
szoboszlai dominik manchester city Arne Slot brighton sunderland liverpool

A Manchester City elleni őrült meccse után (a bombagólja után kiállíttatta magát) Szoboszlai Dominik eltiltás miatt nem játszhatott a szerdai Sunderland-Liverpool (0-1) angol bajnoki mérkőzésen. Az eddig a szezon legjobbjaként ünnepelt magyar labdarúgót egyből ki is kezdte, valósággal hátba támadta az egyik helyi hírportál.

Szoboszlai Dominik fogja a fejét
Szoboszlai Dominikot túlhájpolják? Egy liverpooli újságíró szerint fontos és jó, de nem kihagyhatatlan és a nem is a legjobb játékosa a csapatnak (Fotó: AMA)

A Rousing the Cop szakírója, James Brooke véleménye szerint túlzott a Szoboszlai-imádat Liverpoolban. A 25 éves középpályás különösen ebben a szezonban a csapat fontos fogaskerekévé vált, de egyáltalán nem olyan pótolhatatlan, mint ahogy sokan vélik – és messze nem is a Pool legjobb játékosa. Brooke emlékeztet, légiósunk ebben a Premier League-szezonban most másodszor hiányzott eltiltás miatt, és karácsony után, az összegyűlt sárga lapja miatt kihagyott hazai meccset is megnyerték nélküle a Vörösök: akkor hazai pályán a tökutolsó Wolverhampont győzték le 2-1-re.

Az újságíró elismeri, hogy Szoboszlai ebben a szezonban kulcsfontosságú játékos Arne Slot vezetőedző számára – mert akkor is megbízhatóan teljesített, amikor mások betliztek –, de 

van egy másik oldala is a játékának, amelyet kevés Liverpool-szurkoló hajlandó elfogadni: időnként duzzog, hajlamos a felelőtlenkedésre és idő előtt kiengedni.

A nélküle aratott győzelmek láttán Brooke hangsúlyozza: Slot csapata „lerombolta azt a mítoszt, hogy csak Szoboszlai köré lehet építkezni; a nyers igazság az, hogy ő csupán egyike a fontos fogaskerekeknek a Vörösök gépezetében”. 

A liverpooli portál szerint oda Szoboszlai Dominik mítosza

Szerinte a magyar sztár teljesítménye a tavalyi, bajnoki aranyéremmel zárt szezonban elmaradt Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister mögött a középpályán, és „bár az új kiírásban fokozta a teljesítményét, de az utóbbi időben kissé visszaesett, és a Manchester City ellen is csak a lenyűgöző gólja fedte el a gyenge védőmunkáját és a felesleges piros lapját, amelyre jobban is ráfizethetett volna a Liverpool”. 

Hogy nem így történt, azt a csapattársainak köszönheti, akik idegenben jól és eredményesen játszva bizonyították, hogy többet érdemelnek, minthogy a „Szoboszlai csapat” jelzőt viseljék sokaknál.

A cikkíró értékítélete szerint Szoboszlai se nem a legfontosabb, se nem a legjobb játékosa a Liverpoolnak. Az immár a kezdeti nehézségek után belejött Florian Wirtz, aki – ellentétben magyar kollégájával – „rendelkezik azzal a képességgel, hogy a semmiből alkosson valamit”. 

Mindettől függetlenül Brooke leszögezi: a kiváló szezont futó Szoboszlaira nagy szüksége van a Poolnak, de vannak figyelmeztető jelek – mint például „a Barnsley elleni nevetséges tizenhatoson belüli sarkazása és a City elleni fölösleges piros lapja” –, amelyek szerint „talán ő maga is elkezdett hinni a körülötte folyó felhajtásnak”.

Szoboszlai Dominik csapata legközelebb az FA Kupa nyolcaddöntőjébe jutásért jászik az Anfielden (Liverpool-Brighton, szombat 21.00, tv: Spíler 1).

 

@metropol.napilap

Szoboszlait eltiltották A Liverpool magyar sztárja piros lapot kapott. #metropol #szoboszlai #szoboszlaidominik #haaland #liverpool #manchestercity

♬ eredeti hang – Metropol - Metropol

 

