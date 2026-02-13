Szoboszlait hátba támadták Liverpoolban, a távollétében szálltak bele
Kiderült, hogy nem pótolhatatlan, és még csak nem is a legjobb?! Szoboszlai Dominik nélkül nyert a Pool, máris kikezdték.
A Manchester City elleni őrült meccse után (a bombagólja után kiállíttatta magát) Szoboszlai Dominik eltiltás miatt nem játszhatott a szerdai Sunderland-Liverpool (0-1) angol bajnoki mérkőzésen. Az eddig a szezon legjobbjaként ünnepelt magyar labdarúgót egyből ki is kezdte, valósággal hátba támadta az egyik helyi hírportál.
A Rousing the Cop szakírója, James Brooke véleménye szerint túlzott a Szoboszlai-imádat Liverpoolban. A 25 éves középpályás különösen ebben a szezonban a csapat fontos fogaskerekévé vált, de egyáltalán nem olyan pótolhatatlan, mint ahogy sokan vélik – és messze nem is a Pool legjobb játékosa. Brooke emlékeztet, légiósunk ebben a Premier League-szezonban most másodszor hiányzott eltiltás miatt, és karácsony után, az összegyűlt sárga lapja miatt kihagyott hazai meccset is megnyerték nélküle a Vörösök: akkor hazai pályán a tökutolsó Wolverhampont győzték le 2-1-re.
Az újságíró elismeri, hogy Szoboszlai ebben a szezonban kulcsfontosságú játékos Arne Slot vezetőedző számára – mert akkor is megbízhatóan teljesített, amikor mások betliztek –, de
van egy másik oldala is a játékának, amelyet kevés Liverpool-szurkoló hajlandó elfogadni: időnként duzzog, hajlamos a felelőtlenkedésre és idő előtt kiengedni.
A nélküle aratott győzelmek láttán Brooke hangsúlyozza: Slot csapata „lerombolta azt a mítoszt, hogy csak Szoboszlai köré lehet építkezni; a nyers igazság az, hogy ő csupán egyike a fontos fogaskerekeknek a Vörösök gépezetében”.
A liverpooli portál szerint oda Szoboszlai Dominik mítosza
Szerinte a magyar sztár teljesítménye a tavalyi, bajnoki aranyéremmel zárt szezonban elmaradt Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister mögött a középpályán, és „bár az új kiírásban fokozta a teljesítményét, de az utóbbi időben kissé visszaesett, és a Manchester City ellen is csak a lenyűgöző gólja fedte el a gyenge védőmunkáját és a felesleges piros lapját, amelyre jobban is ráfizethetett volna a Liverpool”.
Hogy nem így történt, azt a csapattársainak köszönheti, akik idegenben jól és eredményesen játszva bizonyították, hogy többet érdemelnek, minthogy a „Szoboszlai csapat” jelzőt viseljék sokaknál.
A cikkíró értékítélete szerint Szoboszlai se nem a legfontosabb, se nem a legjobb játékosa a Liverpoolnak. Az immár a kezdeti nehézségek után belejött Florian Wirtz, aki – ellentétben magyar kollégájával – „rendelkezik azzal a képességgel, hogy a semmiből alkosson valamit”.
Mindettől függetlenül Brooke leszögezi: a kiváló szezont futó Szoboszlaira nagy szüksége van a Poolnak, de vannak figyelmeztető jelek – mint például „a Barnsley elleni nevetséges tizenhatoson belüli sarkazása és a City elleni fölösleges piros lapja” –, amelyek szerint „talán ő maga is elkezdett hinni a körülötte folyó felhajtásnak”.
Szoboszlai Dominik csapata legközelebb az FA Kupa nyolcaddöntőjébe jutásért jászik az Anfielden (Liverpool-Brighton, szombat 21.00, tv: Spíler 1).
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre