Váratlan húzás, eltűntek a magyarok a Liverpoolból

Egyik magyar labdarúgó sem léphetett pályára szerdán este a Sunderland-Liverpool angol bajnokin. Szoboszlai Dominik eltiltás miatt hagyta ki az összecsapást, Kerkez Milos helyett pedig ezúttal Andy Robertson volt a balhátvéd. Kerkez végig a padon ült, Arne Slot menedzser nem cserélte be őt. A két magyar nélkül szenvedve gyűjtötte be a pontokat a Premier League címvédője.

Virgil van Dijk szerezte a Sunderland-Liverpool meccs egyetlen gólját Fotó: George Wood

A Liverpool rengeteg helyzetet kihagyott, majd a 61. percben Mohamed Szalah szöglete után Virgil van Dijk fejelt a kapuba. A Pool 1-0-ra nyert, s maradt a hatodik a tabellán.

Sunderland-Liverpool: megsérült Szoboszlai cseréje

Szoboszlait múlt vasárnapi piros lapja után Endo Wataru helyettesítette a jobbhátvéd poszton. A japán légiós a második félidőben súlyosnak tűnő sérülést szenvedett, hordágyon kellett levinni a pályáról.