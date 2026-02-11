RETRO RÁDIÓ

Váratlan húzás, eltűntek a magyarok a Liverpoolból

Ilyen még nem volt a szezonban. Az eltiltott Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos sem játszhatott a Sunderland-Liverpool meccsen.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.11.
liverpool szoboszlai dominik kerkez milos

Egyik magyar labdarúgó sem léphetett pályára szerdán este a Sunderland-Liverpool angol bajnokin. Szoboszlai Dominik eltiltás miatt hagyta ki az összecsapást, Kerkez Milos helyett pedig ezúttal Andy Robertson volt a balhátvéd. Kerkez végig a padon ült, Arne Slot menedzser nem cserélte be őt. A két magyar nélkül szenvedve gyűjtötte be a pontokat a Premier League címvédője.

Sunderland-Liverpool
Virgil van Dijk szerezte a Sunderland-Liverpool meccs egyetlen gólját Fotó: George Wood

A Liverpool rengeteg helyzetet kihagyott, majd a 61. percben Mohamed Szalah szöglete után Virgil van Dijk fejelt a kapuba. A Pool 1-0-ra nyert, s maradt a hatodik a tabellán.

 

Sunderland-Liverpool: megsérült Szoboszlai cseréje

Szoboszlait múlt vasárnapi piros lapja után Endo Wataru helyettesítette a jobbhátvéd poszton. A japán légiós a második félidőben súlyosnak tűnő sérülést szenvedett, hordágyon kellett levinni a pályáról.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu