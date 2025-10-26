Szoboszlait idézte a bajban a Liverpool kapitánya
A Liverpool nem tud kimászni a gödörből. Virgil van Dijk a Brentford elleni vereség után szinte szó szerint azt mondta, amit nemrég Szoboszlai Dominik is hangsúlyozott: a nehéz időkben csak az összetartás segíthet. A Liverpool kapitánya őszintén beszélt a mélypontról, önkritikát gyakorolt, és üzent a szurkolóknak is.
A Liverpool védelme szétesett, a forma mélyponton, a csapat pedig zsinórban öt vereségnél jár az utóbbi hat meccséből. A Brentford elleni 3–2-es kudarc után Virgil van Dijk nyilatkozata azonban nem a kifogásokról szólt, hanem arról, amit egy igazi csapatkapitánytól várni lehet: felelősségvállalásról és összetartásról.
A holland védő szavai emlékeztettek arra, amit Szoboszlai Dominik nemrég a Frankfurt elleni meccs előtt mondott:
Sok megbeszélésünk volt, sokat beszélgettünk egymással, de a legfontosabb, hogy együtt maradjunk. Mert jó időkben könnyű együtt maradni, de amikor nehéz helyzet van, akkor fontos igazán, hogy egységesek maradjunk.
Van Dijk azt mondta, mint korábban Szoboszlai
Azoknak a szurkolóknak, akik tavaly még velünk ünnepeltek, most mellettünk kell állniuk.
A csapatkapitány szerint tehát nem elég a szavak szintjén keresni a megoldást – a változásnak a pályán kell megtörténnie.
Könnyű hibást keresni, a védelmet vagy egy-egy játékost okolni, de ez kollektív felelősség. Mindenkinek tükörbe kell néznie, engem is beleértve
– tette hozzá a TNT Sportsnak adott interjúban.
Hasonlóról beszélt Szoboszlai Dominik is, aki tavasszal a törökök elleni kettős verség után mondta, akik nem szurkolnak nekik akkor, ha vesztésre állnak, akkor se tegyék, ha nyer a válogatott.
Premier League-lázban ég az ország!
