Szoboszlai miatt felkérdezték Arne Slotot: nyíltan kimondta, nem bízik a játékosában

Kegyetlenül őszinte beismerést tett az egyik játékosáról Arne Slot, miután Szoboszlai Dominik eltiltása után rendesen felkérdezték az angol újságírók: mégis ki lesz a jobbhátvéd a szerda esti Sunderland-Liverpool Premier League-mérkőzésen (21:15, tv: Spíler 1)?

Arne Slot a Sunderland-Liverpool bajnoki előtt kimondta, nem bízik az egyetlen egészséges jobbhátvédjében (Fotó: AFP)

Sunderland-Liverpool: Ki lesz a jobbhátvéd?

A 25 éves magyar focista kiesésével – piros lapot kapott a Manchester City elleni bajnokin – fokozódott tovább az egyébként is nehéz helyzet a Liverpool védelmének jobb oldalán. Conor Bradley és Jeremie Frimpong még mindig sérült, Joe Gomez játéka továbbra is kérdéses, az átmeneti jobbhátvéd Szoboszlai pedig az egymérkőzéses eltiltását tölti. Egyre több szurkolóban felmerült a kérdés, Arne Slot miért nem veti be végre az egyetlen egészséges jobbhátvédjét, a 22 éves Calvin Ramsay-t – aki eddig a szezonban csak egyszer, még októberben a Crystal Palace elleni Ligakupa-meccsen volt kezdő. Ez viszont nem a Sunderland elleni bajnokin fog újra megtörténni, derült ki Arne Slot kegyetlenül őszinte szavaiból.

Ha nem nyersz meg egy meccset, akkor mindig azok a játékosok a keret legjobbjai, akik nem játszanak. Ez mindenhol így van. Ez is egy példa erre. De eddig is más játékosokat választottam, és most is ezt fogom tenni

– válaszolta kissé felpaprikázva a Ramsay helyzetét firtató kérdésre a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Arne Slot, aki eddig is szívesebben tett középpályásokat – Szoboszlai Dominik, Curtis Jones és Wataru Endo – a védelem jobb oldalára, mint a skót szélső hátvédet – írja a Mirror. És ez most sem lesz máshogy...