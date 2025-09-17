Hatalmas sikert aratott a 16 éves Gyurika Veteránautó találkozója – Galéria

Oldtimer autókkal telt meg a néhány napja a gyulai M44 Truck Center parkolója. A rendezvény különlegessége az volt, hogy az ország legfiatalabb veteránautó építője, a 16 éves Göböly Gyurika szervezte.
Az ország legfiatalabb veteránautósát, Göböly Gyurikát az édesapja fertőzte meg a régi autók szeretetével. Gyurika a család egyik barátjánál látott először Moszkvicsot, és beleszeretett. Azóta már több veterán korú autó is sorakozik a kunágotai család udvarán.
Addig kérleltem a szüleimet, amíg ők is vettek egy Moszkvics 2141 Alekot, amit édesapámmal együtt hoztunk rendbe
– meséli büszkén Göböly Gyurika, aki azóta már több Moszkvicsra is szert tett. Azóta a kamasz fiú nagy népszerűségre is szert tett az oldtimer autók kedvelőinek körében, és fiatal kora ellenére már több rendezvényt is szervezett, ahol autómatuzsálemek tucatjaiban gyönyörködhetett a nagyközönség.
Szeptember elején Gyulán az M44 Truck Center parkolójában rendeztem meg a Veterán járműves családi napot, ahol természetesen a saját autóim is ki voltak állítva. A kapunyitás reggel 9-kor volt, és az ország minden pontjáról sőt még Romániából is érkeztek a résztvevők. Összesen 70-80 veterán autó sorakozott egymás mellett. Moszkvics kombim a legújabb szerzeményem a Wartburg és az Aleko is ki volt állítva. Nagyon különleges nap volt, ahol a családok is jól érezhették magukat
– meséli büszkén Gyurika, aki elárulja, hogy több, mint négyszáz ember vett részt a rendezvényén, ahol volt retró kvíz, traktor húzó verseny is.
Egyedül én szerveztem. A plakátokat is én csináltam egy barátom segítségével. A verseny lebonyolításában a család és a segítők is részt vettek. A cél? Hogy jövőre megduplázzam
– zárja a beszélgetést a fiatalember, aki számára a rendezvény igazi sztárja a Rába Hungarocamion szerelvénye volt.
