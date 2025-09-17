Hatalmas sikert aratott a 16 éves Gyurika Veteránautó találkozója – Galéria

Az ország legfiatalabb veteránautósát, Göböly Gyurikát az édesapja fertőzte meg a régi autók szeretetével. Gyurika a család egyik barátjánál látott először Moszkvicsot, és beleszeretett. Azóta már több veterán korú autó is sorakozik a kunágotai család udvarán.

Autócsodák sorakoztak egymás mellet az ország legfiatalabb veteránautósa, Göböly Gyurika rendezvényén / Fotó: Göböly Garázs

Addig kérleltem a szüleimet, amíg ők is vettek egy Moszkvics 2141 Alekot, amit édesapámmal együtt hoztunk rendbe

– meséli büszkén Göböly Gyurika, aki azóta már több Moszkvicsra is szert tett. Azóta a kamasz fiú nagy népszerűségre is szert tett az oldtimer autók kedvelőinek körében, és fiatal kora ellenére már több rendezvényt is szervezett, ahol autómatuzsálemek tucatjaiban gyönyörködhetett a nagyközönség.

Az ország legfiatalabb oldtimerese, Gyurika szervezte a találkozót

Szeptember elején Gyulán az M44 Truck Center parkolójában rendeztem meg a Veterán járműves családi napot, ahol természetesen a saját autóim is ki voltak állítva. A kapunyitás reggel 9-kor volt, és az ország minden pontjáról sőt még Romániából is érkeztek a résztvevők. Összesen 70-80 veterán autó sorakozott egymás mellett. Moszkvics kombim a legújabb szerzeményem a Wartburg és az Aleko is ki volt állítva. Nagyon különleges nap volt, ahol a családok is jól érezhették magukat

– meséli büszkén Gyurika, aki elárulja, hogy több, mint négyszáz ember vett részt a rendezvényén, ahol volt retró kvíz, traktor húzó verseny is.

Egyedül én szerveztem. A plakátokat is én csináltam egy barátom segítségével. A verseny lebonyolításában a család és a segítők is részt vettek. A cél? Hogy jövőre megduplázzam

– zárja a beszélgetést a fiatalember, aki számára a rendezvény igazi sztárja a Rába Hungarocamion szerelvénye volt.