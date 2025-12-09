Szívszorító: Egy gyászoló édesanya minden szülőt figyelmeztet, ezekre a tünetekre

Egy rendkívül megtört, gyászoló édesanya nemrég veszítette el 16 hónapos kislányát, Ophelia Lily-t, akit az egyik alkalommal holtan talált a kiságyában. Ophelia váratlanul halt meg, nagyon kevés észrevehető tünet után. A boncolási vizsgálat során derült ki, hogy a kislány tüdőgyulladással küzdött.

A gyászoló édesanya minden szülőt figyelmeztet a kislányát elragadó betegség előjeleire / Fotó: Pixel Photographers / Freepik

A gyászoló édesanya tanácsai minden szülőhöz

A tüdőgyulladást leggyakrabban bakteriális vagy vírusos fertőzés váltja ki. A legtöbb ember számára a betegség kezelhető, és két-négy hét alatt jobban érzik magukat. Bizonyos csoportok viszont nagyobb kockázatnak vannak kitéve a súlyos lefolyás miatt, például a csecsemők, az idősek és azok, akiknek meglévő szív- vagy tüdőbetegségük van. Ezeknek a veszélyeztetett személyeknek gyakran kórházi kezelésre van szükségük.

A fő tünet a tartós köhögés, amely sárga vagy zöld váladékkal járhat. Gyakran jelentkezik hozzá légszomj, mellkasi fájdalom, illetve csecsemőknél sípoló vagy hörgő hangok, illetve zavartság. Továbbá, könnyen összetéveszthető általános fertőzéses tünetekkel, úgy mint magas láz, végtagfájdalmak és erős fáradtság, amik étvágytalansághoz is vezethetnek.

A 16 hónapos kislány esetében a halála előtt, több gyakori fertőzésen és víruson esett át. A rendszeres bölcsődébe járást követően az édesanya eleinte tipikusnak gondolta. Ophelia halála előtti 24 órában lázas lett, hányt és szokatlanul fáradtnak tűnt, de nem mutatta a klasszikus, súlyos jeleket, mint például a jól észlelhető légszomjat.

Az édesanya furcsa hangot hallott a kislány mellkasából, ezért egész éjszaka figyelte. Másnap reggel azonban már nem reagált szülei hangjára. Az édesanya hangsúlyozza, hogy a gyerekeknél ezek az apró, könnyen elsiklott jelek akár súlyos állapotot, például tüdőgyulladást is jelezhetnek, mivel a gyerekek állapota rendkívül gyorsan romolhat - írja a The Mirror.

A legfontosabb tanácsa minden szülőnek az, hogy ne fogadjanak el egy diagnózist, ha bizonytalanok, és követeljenek további vizsgálatokat, ha úgy érzik, valami nincs rendben.