Felfoghatatlan: alvás közben halt meg a 22 éves terhes anyuka - a család szívszorító részleteket osztott meg
A 22 éves Charlie Comer egy 18 hónapos kislányt hagyott hátra.
Charlie Comer tragikus elvesztése szívszorító gyászt hagyott a családjában, akik továbbra is válaszokra várnak. A fiatal nő, aki 20 hetes terhes volt, izgatottan várta kisfia születését, amikor október 13-án alvás közben életét vesztette.
Egy fiatal édesanya váratlanul elhunyt alvás közben
Édesanyja, Carrie Burns, elmondta:
A lányom nagyon hirtelen hunyt el, teljesen váratlanul. Vasárnap este lefeküdt, nem érezte túl jól magát, és soha többé nem ébredt fel.
A gyászoló édesanya elmondta, hogy a boncolás nem adott egyértelmű választ, és a család most további vizsgálatok eredményére, valamit a halottkém vizsgálati időpontjára vár. Carrie azt is elmondta, hogy Charlie korábban sok reggeli rosszulléttel küzdött, és a halála előtti este elfogyasztott sültkrumpli után még rosszabbul érezte magát, ezert azt feltételezte, hogy az étel nem volt jó.
Charlie 18 hónapos lányát, Remit hagyta hátra, akit Carrie édesanyja kicsi másának ír le.
A gyászoló édesanya együtt ment lányával az ultrahangvizsgálatokra, amelyekből kiderült, hogy kisfia lesz, akit Arlónak neveztek el. Sajnos a magzat sem élte túl, a család azt kérte, hogy a születés előtt elhunyt gyermeket hagyják az édesanyja testében a szakértői boncoláshoz.
Carrie számára a legnagyobb küzdelem még mindig az, hogy nem tudják, miért halt meg a lánya.
Legalább ha tudod az okát, egy kicsit könnyebb feldolgozni
- mondta az édesanya.
Carrie hozzátette, hogy Charlie nehézségekkel küzdött az életben, de újra megtalálta a fényét, és nagyon várta a jövőt kisfiával és gyönyörű lányával - számolt be róla a The Sun.
