Áttörés Kurt Cobain halálának ügyében: Mégis gyilkosság volt?

181 oldalas dokumentum cáfolja az öngyilkosságot. Kurt Cobain halála hatására a mai napig sok fiatal veszi el saját életét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.02.
Egy online kutatócsapat úgy hiszi, hogy Kurt Cobain halálát nem öngyilkosság okozta, sokkal inkább meggyilkolták. 

Áttörés Kurt Cobain halálának ügyében: Mégis gyilkosság volt? Fotó: Facbook/Ian Tilton

A Nirvana énekesének 1994-es haláláról azóta is öngyilkosságként beszélnek, miután Seattle-ben található otthonában megtalálták holttestét, amelyen lőtt seb nyoma volt, a szobában pedig egy levél.

Három évtizeddel később egy csoport független online nyomozó, akik a "Ki ölte meg Kurt-öt?" névre hallgatnak, úgy látszik, hogy bizonyítékokkal rendelkeznek, amelyek az emberölésre mutatnak - tudta meg a ladbible.

Kurt Cobain aktáit meghamisították?

Az elmúlt két évben a csapat elmondása szerint összegyűjtötték a szakértői véleményeket, amelyek között a kiszivárgott boncolási jegyzőkönyv, a pirotechnikai jelentés, illetve a helyszíni fotók is szerepeltek. Az újonnan kiadott közleményük szerint Cobain heroin túladagolásban halhatott meg, mielőtt valaki lelőtte. Ezt abból feltételezik, hogy nyomok utalnak a holttest elmozdítására, valamint, a boncolási jegyzőkönyvből is hiányzik két oldal.

A csoport azt is állítja, hogy kapcsolatba kerültek egy állítólagos szemtanúval, aki szerint Kurt Cobaint néhány férfi kényszerítette a telkén található üvegházba, mielőtt eldördült volna a fegyver. A kutatócsoportot Michelle Wilkins vezeti, és Mark Larson, egykori Seattle-ben tevékenykedő ügyész a tanácsadójuk. A csapat közösen nyújtott be egy 181 oldalas dokumentumot a Seattle-i rendőrfőnöknek, Shon Barnesnek, majd később kiegészítő információkat adtak át a megyei orvosszakértőnek is.

Szeretnék újranyitna a Kurt Cobain halála körüli ügyet. Wilkins így nyilatkozott:

Nem létezik, hogy ezt annyiban hagyjuk. Ha nem hallunk felőlük, akkor benyújtjuk az orvosszakértőnek, és a nyomozónak, újra és újra. Most egyébként magabiztosak vagyunk, hiszen értesüléseink szerint már megvizsgálták a benyújtott dokumentumokat. Legalább 80 olyan gyermekről tudunk, akiket Kurt Cobain 'öngyilkossága' inspirált, és hasonlóképpen ölték meg magukat. Azért csinálják, mert Kurt Cobain a hősük, és azt gondolják, hogy ezt ő tette, de ennek véget kell vetni. Ez olyan dolog, amely a mai napig hatással van az emberekre. Még mindig halnak meg emiatt.

A nyilatkozat ellenére a Seattle-i Rendőrkapitányság a következőt mondta az ügyben: "Ez az ügy le lett zárva, és az orvosszakértő öngyilkosságot állapított meg." 

Van megoldás!

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!

 

 

