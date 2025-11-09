Nem finomkodhatott a hangjával Horváth Tomi: a maximalizmust és az agyalást elhagyta ezúttal, és teljesen át kellett adnia magát a grunge stílusnak Kurt Cobain bőrében.

Sztárban Sztár All Stars: Horváth Tamásnak beleszakadt a hangja produkciójába. Fotó: Máté Krisztián

"A torkomat is feláldozzuk, ha kell" - mondta a produkció előtti bejátszóban Horváth Tomi, akinek ezúttal a 90-es éveket kellett megidéznie a Nirvana frontembereként. Bár leszögezte, hogy a világfájdalommal átitatott stílus nem áll közel a személyiségéhez, a zsűri mégis többnyire méltatta előadását.

Lékai-Kiss Ramóna kezdte az értékelést, aki a végén becsukta a szemét, és azt érezte, mintha Cobain énekelne előtte.

Hajós András szerint is sikerült a hangulatot és az utánzást is remekül előadnia Tominak, aki megköszönte azt az áldozatot, hogy Tomi "pusztította" a hangszálait.

Döbbenetesen betalált...A legjobb produkciód volt

- kezdte értékelését Liptai Claudia. Szerinte remekül állta a sarat, mert több nehézség is elé állt a produkció alatt, kezdve a parókával, amely az arcában lógott végig. Claudia pontosan tudja, milyen nehéz lehetett még pluszban erre is figyelni, de ebből semmi nem érződött.

Horváth Tomi mindenképpen hozzá akarta fűzni, hogy életében először balkezes gitárt fogott a kezében és még a dalhoz is hangolta azt, hogy minden tökéletes legyen.

Hajós András nem taktikázott, oda adta első tíz pontját, ahogyan Lékai-Kiss Ramóna is. Beindultak a tízesek, Liptai Claudia és Stohl András is odaadta neki első tízes kártyáját.

Ezzel már az első produkció 40 ponttal zárult, magasra tette a lécet Horváth Tomi.