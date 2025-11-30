Tragédia: mandulaműtét miatt halt meg az ötéves kislány
Egy édes kislány halálát egy rutinműtét okozta. Amber még csak ötéves volt, amikor mandulaműtétet végeztek el rajta, aminek következtében meghalt.
Amber Milnes 2023. április 9-én hunyt el, négy nappal azután, hogy eltávolították a manduláit és a orrmanduláját – közölte a People. A kislány halálát rendkívül ritka szövődmény okozta, ami a mandulaműtét miatt alakult ki.
Az ötéves cornwalli kislány a Royal Cornwall Kórházban hunyt el, négy nappal azután, hogy eltávolították manduláit és orrmanduláját.
Dr. Andrew Bamber gyermekpatológus a Cornwalli Koronabíróságon elmondta, hogy Amber halálát a műtéti területen található ér megrepedéséből eredő súlyos vérzés okozta. Andrew Cox vezető halottkém a második beszámoló szerint a szövődményt „ismert, de nagyon ritka” jelenségként írta le.
Ambernél ciklikus hányás szindrómát diagnosztizáltak, amely állapot hirtelen jelentkező, súlyos hányingert és hányást okoz. Amber szülei, Sereta és Lewis Milnes aggodalmukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy a kislányt nem tartották bent éjszakára a mandulaeltávolítás után.
A vezető halottkém egyetértett a szülők álláspontjával:
A műtét által kiváltott epizód lehetséges szövődményei könnyen előre láthatók voltak, és bölcs döntés lett volna Amber bent tartása éjszakára. Miután hányás jelentkezett, véleményem szerint azonnal vissza kellett volna venni a kórházba.
A rutinműtétet végző sebészről ugyanis kiderült, hogy vagy nagyon keveset, vagy semmit nem tudott a ciklikus hányás szindrómáról. Konzultálnia kellett volna a hazaküldés kérdéséről olyan kollégával, aki ezeknek az ismeretében van.
Ennek ellenére nem tudják megmondani pontosan, megelőzhető lett volna-e a kislány halála.
A kislány alvási apnoé miatt esett át a mandulaműtéten. Az apnoé olyan rendellenesség, amikor alvás közben a szokásosnál gyakrabban fordul elő légzési szünet vagy felületes légzés.
A kislányt néhány órával a műtét után hazaengedték, azonban hajnalban hányni kezdett. Ekkor szülei felhívták a kórházat, ahol azt a tanácsot kapták, hogy ha nem hagyja abba a gyermek a hányást, akkor telefonáljanak vissza.
Miután Amber körülbelül 20-szor hányt, szülei április 6-án este 10 órakor visszavitték a kórházba. A kislánynál április 9-én fertőzés alakult ki a műtéti területen, amely ezt követően vérezni kezdett, és Amber életét vesztette.
Amber édesanyja a bíróság előtt tett nyilatkozatában azt mondta, hogy kislányuk a varázslatos kis hercegnőjük volt és beragyogta az otthonukat.
