Tragédia: mandulaműtét miatt halt meg az ötéves kislány

Amber Milnes 2023. április 9-én hunyt el, négy nappal azután, hogy eltávolították a manduláit és a orrmanduláját – közölte a People. A kislány halálát rendkívül ritka szövődmény okozta, ami a mandulaműtét miatt alakult ki.

Mandulaműtét miatt halt meg az ötéves kislány – Forrás: Pexels (illusztráció!)

Ritka komplikáció fellépése miatt hunyt el az ötéves kislány.

Az ötéves cornwalli kislány a Royal Cornwall Kórházban hunyt el, négy nappal azután, hogy eltávolították manduláit és orrmanduláját.

Dr. Andrew Bamber gyermekpatológus a Cornwalli Koronabíróságon elmondta, hogy Amber halálát a műtéti területen található ér megrepedéséből eredő súlyos vérzés okozta. Andrew Cox vezető halottkém a második beszámoló szerint a szövődményt „ismert, de nagyon ritka” jelenségként írta le.

Egy rutin mandulaműtét miatt halt meg a kislány

Ambernél ciklikus hányás szindrómát diagnosztizáltak, amely állapot hirtelen jelentkező, súlyos hányingert és hányást okoz. Amber szülei, Sereta és Lewis Milnes aggodalmukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy a kislányt nem tartották bent éjszakára a mandulaeltávolítás után.

A vezető halottkém egyetértett a szülők álláspontjával:

A műtét által kiváltott epizód lehetséges szövődményei könnyen előre láthatók voltak, és bölcs döntés lett volna Amber bent tartása éjszakára. Miután hányás jelentkezett, véleményem szerint azonnal vissza kellett volna venni a kórházba.

A rutinműtétet végző sebészről ugyanis kiderült, hogy vagy nagyon keveset, vagy semmit nem tudott a ciklikus hányás szindrómáról. Konzultálnia kellett volna a hazaküldés kérdéséről olyan kollégával, aki ezeknek az ismeretében van.

Ennek ellenére nem tudják megmondani pontosan, megelőzhető lett volna-e a kislány halála.

A kislány alvási apnoé miatt esett át a mandulaműtéten. Az apnoé olyan rendellenesség, amikor alvás közben a szokásosnál gyakrabban fordul elő légzési szünet vagy felületes légzés.

A kislányt néhány órával a műtét után hazaengedték, azonban hajnalban hányni kezdett. Ekkor szülei felhívták a kórházat, ahol azt a tanácsot kapták, hogy ha nem hagyja abba a gyermek a hányást, akkor telefonáljanak vissza.

Miután Amber körülbelül 20-szor hányt, szülei április 6-án este 10 órakor visszavitték a kórházba. A kislánynál április 9-én fertőzés alakult ki a műtéti területen, amely ezt követően vérezni kezdett, és Amber életét vesztette.

Amber édesanyja a bíróság előtt tett nyilatkozatában azt mondta, hogy kislányuk a varázslatos kis hercegnőjük volt és beragyogta az otthonukat.