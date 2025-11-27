RETRO RÁDIÓ

Komolyan aggódnak a rajongók: Britney Spears önpusztításával a szakadékba taszítja magát?

A popdíva láthatóan ismét mély zuhanásba kezdett. Britney Spears viselkedése talán segélykiáltás?

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.27. 12:30
A világsztár, Britney Spears egyre nyugtalanítóbb viselkedése miatt a rajongók komolyan elkezdtek aggódni, különösen volt férje, Kevin Federline legújabb „You Thought You Knew” memoárjának megjelenése óta, ami az énekesnőre is rossz fényt vet.

Britney Spears viselkedése egyre nyugtalanítóbb a rajongók számára volt férje memoárjának megjelenése óta /Fotó: WALTER / BESTIMAGE

Britney Spears ismét mélypontra került?

Britney Spears mentális állapota hosszú évek óta hatalmas vita tárgya a popdíva rajongói között. Az énekesnő 2021-ben szabadult édesapja 13 évig tartó gyámsága alól, ezután  a rajongók bizakodtak a legjobbakban. Majd hamarosan hozzáment Sam Asghari-hez, akitől végül 14 hónap után el is vált. A hétköznapokban a világsztár inkább a 12 millió dolláros otthonában tölti az ideje nagy részét Kaliforniában, teljesen elszigetelve a külvilágtól.  A közösségi oldalakon rendszeresen tölt fel furcsa, táncikálós videókat elmosódott sminkben, mintha próbálná újra élni a fénykorát. Így rajongók okkal kezdtek tartani attól, hogy Britney mentális állapota ismét mélyponton van.

Ráadásul egykori férje, Kevin Federline memoárja néhány meghökkentő történetet mesélt az énekesnőről. A könyvben olvasható az is, amikor Britney kokaint szívott terhessége alatt, megcsalta férjét, fiait is rendszeresen veszélyeztette, de a leghökkentőbb, amikor a két fiú, Sean Preston és Jayden James időnként arra ébredtek fel a hajnali órákban, hogy Britney késsel a kezében állt az ajtójuk előtt. Továbbá Kevin kihangsúlyozta, hogy a házasságuk alatt Britney kiállhatatlan és ördögi volt, mind feleségként és anyaként is.

A világsztár ugyanis hírhedten rossz kapcsolatban áll a szüleivel, akik miatt jelentős összeget bukott a gyámság óta, ugyanis Britney vagyona jelentősen csökkent, és ma már anyagi gondokkal küzd. Ráadásul a fiaival is feszültté vált a kapcsolata az évek alatt, ezért a hozzá közel állók szerint Britney öngyilkosságba taszíthatja magát - írja a life.

 

 

