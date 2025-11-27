Komolyan aggódnak a rajongók: Britney Spears önpusztításával a szakadékba taszítja magát?
A popdíva láthatóan ismét mély zuhanásba kezdett. Britney Spears viselkedése talán segélykiáltás?
A világsztár, Britney Spears egyre nyugtalanítóbb viselkedése miatt a rajongók komolyan elkezdtek aggódni, különösen volt férje, Kevin Federline legújabb „You Thought You Knew” memoárjának megjelenése óta, ami az énekesnőre is rossz fényt vet.
Britney Spears ismét mélypontra került?
Britney Spears mentális állapota hosszú évek óta hatalmas vita tárgya a popdíva rajongói között. Az énekesnő 2021-ben szabadult édesapja 13 évig tartó gyámsága alól, ezután a rajongók bizakodtak a legjobbakban. Majd hamarosan hozzáment Sam Asghari-hez, akitől végül 14 hónap után el is vált. A hétköznapokban a világsztár inkább a 12 millió dolláros otthonában tölti az ideje nagy részét Kaliforniában, teljesen elszigetelve a külvilágtól. A közösségi oldalakon rendszeresen tölt fel furcsa, táncikálós videókat elmosódott sminkben, mintha próbálná újra élni a fénykorát. Így rajongók okkal kezdtek tartani attól, hogy Britney mentális állapota ismét mélyponton van.
Ráadásul egykori férje, Kevin Federline memoárja néhány meghökkentő történetet mesélt az énekesnőről. A könyvben olvasható az is, amikor Britney kokaint szívott terhessége alatt, megcsalta férjét, fiait is rendszeresen veszélyeztette, de a leghökkentőbb, amikor a két fiú, Sean Preston és Jayden James időnként arra ébredtek fel a hajnali órákban, hogy Britney késsel a kezében állt az ajtójuk előtt. Továbbá Kevin kihangsúlyozta, hogy a házasságuk alatt Britney kiállhatatlan és ördögi volt, mind feleségként és anyaként is.
A világsztár ugyanis hírhedten rossz kapcsolatban áll a szüleivel, akik miatt jelentős összeget bukott a gyámság óta, ugyanis Britney vagyona jelentősen csökkent, és ma már anyagi gondokkal küzd. Ráadásul a fiaival is feszültté vált a kapcsolata az évek alatt, ezért a hozzá közel állók szerint Britney öngyilkosságba taszíthatja magát - írja a life.
